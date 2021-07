HĐND huyện Đạ Tẻh khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ 2

(LĐ online) - Sáng 29/7, HĐND huyện Đạ Tẻh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức họp kỳ thứ 2 để đánh giá, xem xét và quyết sách một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Chủ trì kỳ họp có đồng chí Nguyễn Mạnh Việt – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Phạm Thị Thu Hường – Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Các đồng chí chủ trì kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Việt – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm 2021, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, huyện Đạ Tẻh cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Song với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tinh thần đổi mới sáng tạo, sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo đà để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm 2021. Có thể nói, những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát, chất lượng, hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự ủng hộ, đồng lòng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch HĐND huyện Đạ Tẻh cũng nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Vì vậy, trên cơ sở báo cáo của UBND huyện trình kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các vị đại biểu HĐND thảo luận dân chủ, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đồng thời, tham gia ý kiến vào các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã được HĐND quyết nghị thông qua.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện Đạ Tẻh đã xem xét, thông qua: Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020; tờ trình của UBND huyện về việc sử dụng vốn kết dư ngân sách nhà nước năm 2020; tờ trình của UBND huyện về điều chỉnh nội dung chính đồ án điều chỉnh quy hoạch chung (tỷ lệ 1/5000) thị trần Đạ Tẻh đến năm 2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 01/3/2021 của HĐND huyện Đạ Têh khóa VII và một số báo cáo, tờ trình khác.

Theo báo cáo của UBND huyện, trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã bám sát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được được UBND tỉnh, HĐND huyện giao để chỉ đạo, điều hành nên tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có sự phát triển, ổn định; sản xuất nông nghiệp tiếp tục đầu tư, phát triển ổn định; thu ngân sách tăng so với cùng kỳ; công nghiệp tiểu thủ công nghiệp nhất là về lĩnh vực năng lượng tái tạo có sự phát triển; công tác phòng chống dịch Covid-19 được triển khai quyết liệt, kịp thời; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Một số chỉ tiêu đạt được kết quả nổi bật như: Tổng thu ngân sách đến ngày 20/7 đạt 40,528 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư theo kế hoạch năm 2021 là gần 300 tỷ đồng, đến ngày 20/7, khối lượng giải ngân đạt gần 145 tỷ đồng, đạt hơn 48% kế hoạch vốn. Về tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp, phát hiện và lập biên bản 13 vụ vi phạm, giảm 3 vụ so với cùng kỳ. Ngoài ra, các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững đều đạt được nhiều kết quả tích cực. Ngày 12/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định công nhận huyện Đạ Tẻh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; 3 xã Quảng Trị, An Nhơn, Đạ Kho được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2020.

Đặc biệt, mặc dù kỳ thi kỳ thi THPT trên địa bàn huyện diễn ra trong bối cảnh toàn huyện đang căng mình chống dịch, Huyện ủy, UBND huyện đã chủ động, linh hoạt triển khai nhiều giải pháp của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh Lâm Đồng về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh dự thi và cán bộ, giáo viên coi thi.

Là địa phương có trường hợp đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 2/7, để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tránh để lây lan, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng chống dịch như: Khoanh vùng, điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý môi trường 100% các điểm dịch tễ; lập 16 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các tuyến giao thông là cửa ngõ ra, vào huyện... Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát tốt.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện; hoạt động lưu thông hàng hóa bị ảnh hưởng; một số hoạt động kinh doanh dịch vụ bị tạm dừng có tác động tới đời sống của người dân. Công tác phòng chống dịch được UBND huyện triển khai quyết liệt nhưng ở một số địa phương vần còn có tình trạng lơ là, chủ quan mất cảnh giác. Công tác rà soát chuyển đổi cơ cấu cây trồng diện tích kém hiệu quả thu nhập dưới 50 triệu đồng/năm/ha, việc tổ chức liên kết sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm chưa thực sự bền vững, chưa tạo được sức lan tỏa; công tác hỗ trợ chuyển đổi vườn tạp, cây trồng kém hiệu quả chậm; việc xây dựng mô hình nông nghiệp mà địa phương có lợi thế gắn với mỗi xã 1 sản phẩm chưa nhiều. Công tác quản lý bảo vệ rừng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, một số vụ việc chưa được xử lý kiên quyết…

Đây cũng là những vấn đề mà các đại biểu tham dự kỳ họp tập trung thảo luận, bàn các giải pháp và góp ý vào các dự thảo nghị quyết trước khi HĐND huyện thông qua.

ĐÔNG ANH