Lãnh đạo tỉnh thăm, động viên lực lượng phòng chống dịch Covid –19 tại chốt 723

(LĐ online) - Chiều ngày 22/7, tiếp tục thực hiện chương trình thăm, hỗ trợ lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid -19 tại các cung đường cửa ngõ vào Lâm Đồng – Đà Lạt, đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí K’Mak – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên lực lượng làm công tác phòng chống dịch tại chốt 723, huyện Lạc Dương – cung đường nối với Nha Trang (Khánh Hòa). Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trương Thành Được; lãnh đạo huyện Lạc Dương và các phòng, ban liên quan.

Đồng chí K’Mak - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đoàn đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tiền mặt 20 triệu cho lực lượng tham gia phòng chống dịch tại chốt 723 - huyện Lạc Dương

Tại buổi đến thăm, đoàn đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch Covid – 19 tại chốt 723. Lực lượng tại chốt đã thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch, làm tốt nhiệm vụ kiểm soát, khai báo y tế. Tham gia phòng chống dịch tại chốt chủ yếu gồm lực lượng Y tế, Công an, Quân đội, dân quân, cấp dưỡng, thanh niên…Thành viên có mặt thực hiện nhiệm vụ thường trực tại chốt dao động khoảng 15 người và trực 24/24 giờ. Hiện lực lượng đã lập phiếu ra vào phát cho bà con tại địa phương để quản lý tốt hơn. Do thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch nên lưu lượng xe qua lại cũng hạn chế hơn trước, chủ yếu là các phương tiện vận tải hàng hóa, nhất là xe đến từ Nha Trang, các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định vận chuyển hàng hóa giao thương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay do tình hình mưa bão xảy ra thường xuyên trên địa bàn ảnh hưởng đến điều kiện làm việc và sức khỏe của các thành viên nên cơ quan chức năng và địa phương đang cho làm nhà tạm bằng tôn để tạo điều kiện sinh hoạt phục vụ nhiệm vụ phòng chống dịch Covid – 19 dài hơi và đạt hiệu quả hơn.

Đoàn trực tiếp thăm hỏi, động viên lực lượng tham gia phòng chống dịch tại chốt 723 vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao bảo đảm an toàn phòng dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân

Đồng chí K’Mak– Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch tại chốt 723 – Đây là tuyến đường quan trọng, nên việc kiểm soát tốt góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan có thể xảy ra cho Lâm Đồng. Trong thời gian tới, trước diễn biến hết sức phức tạp, khó lường của dịch Covid – 19 tại các tỉnh, thành phía Nam, các tỉnh giáp với Lâm Đồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị địa phương và lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt tăng cường kiểm soát chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai báo y tế, xét nghiệm để cùng chung tay với chính quyền thực hiện kiểm soát dịch bệnh Covid – 19 tốt nhất. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí K’Mak đã động viên lực lượng làm công tác phòng chống dịch tại chốt 723 tiếp tục cố gắng bám chốt, kiểm soát chặt chẽ lưu lượng xe qua lại, nhất là người đến từ vùng dịch để thực hiện cách ly theo quy định. Nhân dịp này, đồng chí K’Mak cũng đã gửi tặng 20 triệu đồng hỗ trợ lực lượng làm công tác phòng chống dịch tại chốt 723. .

NGUYỆT THU