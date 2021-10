Khẩn trương tập huấn Nghị quyết 128 và Hướng dẫn 4800 cho các địa phương trên cả nước

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tổ chức tập huấn cho các địa phương trên cả nước về Nghị quyết 128 và Hướng dẫn 4800 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương từ đó nâng cao nhận thức, thống nhất thực hiện trên toàn quốc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, vừa làm vừa kịp thời sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 277/TB-VPCP ngày 24/10/2021 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong phòng, chống dịch bệnh; mỗi địa phương đều đã có những cách làm sáng tạo khác nhau để đạt được thành quả trong công tác phòng chống dịch nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ các quy định chung tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” (Nghị quyết 128) và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 (Hướng dẫn 4800).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương nhanh chóng kiểm soát các ổ dịch mới phát sinh, kiên trì thực hiện các biện pháp đã được chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương; bám sát các quy định tại Nghị quyết 128, Quyết định 4800 và căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương để đánh giá cấp độ dịch ở phạm vi nhỏ nhất có thể để áp dụng các biện pháp y tế, hành chính phù hợp với từng cấp độ dịch, từng địa bàn.

Dịch có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, vì vậy khi thực hiện thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh vẫn phải quán triệt, tuân thủ nghiêm phương châm: “5K + vaccine + điều trị + công nghệ và tích cực tuyên truyền, vận động, đề cao ý thức của nhân dân”. Khuyến khích các địa phương rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, có các giải pháp sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời hỗ trợ các địa phương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện ngay một số nhiệm vụ, biện pháp sau đây:

Khẩn trương tổ chức tập huấn (trực tiếp hoặc trực tuyến) cho các địa phương trên cả nước về Nghị quyết 128 và Hướng dẫn 4800 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương từ đó nâng cao nhận thức, thống nhất thực hiện trên toàn quốc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, vừa làm vừa kịp thời sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

Phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá, điều chỉnh quy định về cấp độ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chịu trách nhiệm cập nhật, công bố công khai cấp độ dịch của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện, quy trình chung; tạo sự thống nhất trên toàn quốc, bảo đảm cho người dân, doanh nghiệp và các đơn vị hành chính cấp xã, thôn có căn cứ thực hiện thuận lợi.

Tập trung nâng cấp, tăng cường năng lực hệ thống y tế các cấp, nhất là năng lực điều trị của hệ thống y tế cấp xã để phân loại, điều trị từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Từng bước bổ sung trang thiết bị y tế cho các khu điều trị ở tầng 3 tại các bệnh viện đang điều trị F0.

Tăng cường năng lực xét nghiệm cho các địa phương; hướng dẫn các địa phương thực hiện việc mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế, lắp đặt hệ thống bồn oxy lỏng phục vụ điều trị.

Ưu tiên phân bổ vaccine, thuốc điều trị cho các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ, bảo đảm khoa học, linh hoạt, phù hợp diễn biến tình hình dịch. Khẩn trương xây dựng Kế hoạch bảo đảm vaccine cụ thể trong 02 tháng còn lại của năm 2021 và năm 2022, trong đó lưu ý chủng loại, số lượng vaccine phù hợp để tiêm tăng cường.

Bảo đảm người dân được tiếp cận y tế nhanh nhất, sớm nhất

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sóc Trăng, Cà Mau, Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ và tổ chức tiêm khoa học, an toàn, hợp lý, hiệu quả, trong đó ưu tiên tiêm vaccine cho những đối tượng nguy cơ cao, tại các địa bàn đang có dịch.

Đối với các địa bàn thuộc “vùng cam”, “vùng đỏ” phải thiết lập ngay và đưa vào vận hành các trạm y tế lưu động, bảo đảm người dân được tiếp cận y tế nhanh nhất, sớm nhất, tránh quá tải tuyến trên. Tại các địa bàn khác, phải có phương án cụ thể, bảo đảm sẵn sàng khi có yêu cầu.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong việc đưa đón người từ địa phương này sang địa phương khác, bảo đảm an toàn y tế, an ninh trật tự và an sinh xã hội cho người dân.

