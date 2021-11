Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tham dự hội nghị công tác mặt trận tại thôn Đa Tế

(LĐ online) - Chiều 15/11, Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã tham dự hội nghị công tác mặt trận năm 2021 tại thôn Đa Tế, xã Đạ M'Rông huyện Đam Rông.

Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao quà và bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn, biểu tượng của tình đoàn kết cho Nhân dân thôn Đa Tế, xã Đạ M'Rông

Thôn Đa Tế là khu dân cư kiểu mẫu tại xã Đạ M’Rông. Thôn có 204 hộ dân với 1088 nhân khẩu. 96% dân số là người đồng bào DTTS. Đa Tế hiện còn 27 hộ nghèo và 59 hộ cận nghèo. Có 169 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá” năm 2021. Ngoài các chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương đối với vùng đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn, xã Đạ M'Rông cũng thực hiện nhiều chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao chất lượng đời sống người dân ở thôn Đa Tế. Hiện bà con trong thôn đang mạnh dạn chuyển đổi nhiều diện tích hoa màu không hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm cho thu nhập ổn định.

Hiện nay tại thôn Đa Tế, 100 % hộ dân sử dụng điện, hơn 97% dân dùng nước sạch, tỷ lệ sinh con thứ 3 so với năm 2020 giảm khoảng 10% trong độ tuổi sinh đẻ, trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đủ liều vacxin 100%... Trật tự an toàn xã hội tại khu dân cư không ngừng được củng cố, ổn định, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị. Bên cạnh đó mô hình “Không thách cưới và không hôn nhân cận huyết hống” được thành lập và hoạt động hiệu quả góp phần từng bước xóa bỏ phong tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Thông qua đó tuyên truyền bà con chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn. Sự đồng thuận của Nhân dân góp phần giúp thôn Đa Tế thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021 như bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Bình Sơn khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của MTTQ. Đồng chí hi vọng cán bộ và bà con Nhân dân ở khu dân cư thôn Đa Tế, xã Đạ M’Rông tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nghiên cứu kinh nghiệm, những mô hình hiệu quả để tổ chức nhân rộng, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, động viên con, em gia đình phát triển kinh tế, đoàn kết gắn bó tình làng, nghĩa xóm; giúp đỡ các hộ nghèo, tham gia thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức, Nhân dân tiếp tục phát huy tính tự chủ, sáng tạo, tinh thần đoàn kết trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế; quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo; xây dựng, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp, phấn đấu xây dựng nông thôn mới; nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch nhằm đảm bảo sức khỏe người dân và phát triển kinh tế, xã hội.

NGỌC NGÀ