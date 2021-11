Ngành giáo dục - đào tạo Lâm Đồng: Học Bác để thi đua dạy tốt, học tốt

“Để việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả, ngành Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) tỉnh đã triển khai tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo Bác tới cán bộ, giáo viên, học sinh toàn ngành với quan điểm sâu sắc, toàn diện, nghiêm túc, đạt kết quả cao”, bà Phạm Thị Hồng Hải - Giám đốc Sở GDĐT cho biết.

Theo đó, ngành GDĐT chú trọng gắn thực hiện Chỉ thị số 05 với các phong trào thi đua, cuộc vận động trọng tâm của ngành như: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng gương điển hình tiên tiến… góp phần đưa việc học và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục tại mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, nhà giáo.

Để đạt hiệu quả trong học và làm theo Bác, ngành GDĐT đã tích cực chỉ đạo các đơn vị trường học trong việc tổ chức cho cán bộ, giáo viên đánh giá nghiêm túc các nội dung, tiêu chí về đạo đức nhà giáo, từng lĩnh vực hoạt động của mỗi cá nhân, kết hợp với bộ tiêu chí chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học làm cơ sở để đánh giá giáo viên hàng năm. Các trường học đã thường xuyên đưa vào sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ, các cuộc họp hội đồng, các cuộc họp sinh hoạt đoàn thể, tọa đàm với các chủ đề trong đội ngũ nhà giáo về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, để thực hiện tốt khâu đột phá, Sở GDĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục bám sát những vấn đề mà xã hội quan tâm, lựa chọn những nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm để có hướng chỉ đạo thực hiện như: tập trung nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả dạy và học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; quyết liệt chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong dạy thêm, học thêm; phát huy dân chủ cơ sở trường học… nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục.

Trong 5 gần đây, toàn ngành có 590 gương nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và 584 học sinh xuất sắc được tôn vinh, tuyên dương, khen thưởng. Chất lượng giáo dục và đào tạo được giữ vững và phát triển qua từng năm học.

Mạng lưới trường lớp đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh từ mầm non đến bậc phổ thông, tạo điều kiện thuận lợi cho con em trong tỉnh đến trường. Tỉ lệ duy trì sĩ số ở các bậc học ngày càng được cải thiện. Tổng số trường mầm non, phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia: 509/626 (tỉ lệ 81,30%); phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020: đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Tiếp tục ổn định và duy trì mục tiêu xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học; phổ cập giáo dục trung học cơ sở; củng cố và nâng cao kết quả xóa mù chữ cho người lớn... Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề tới nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội nói chung và ngành GDĐT Lâm Đồng nói riêng. Để thích ứng với tình hình này, ngành GDĐT tỉnh đã chủ động chuyển trạng thái hoạt động, thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo hoàn thành được “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021.

Có thể nói, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các phong trào thi đua của ngành, nền nếp, kỷ cương trong các nhà trường được tăng cường; đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực vượt khó, tích cực nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học. Hoạt động thi đua dạy tốt, học tốt được các thầy, các cô hưởng ứng mạnh mẽ, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng quản lý giáo dục và giảng dạy, học tập.

Với những kết quả đạt được, ngành GDĐT Lâm Đồng liên tục nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ GDĐT; năm 2018 được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2020, UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016 - 2020); năm 2021, 1 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, 6 thầy cô giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, Đảng bộ Sở GDĐT được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen trong công tác tổ chức và thực hiện Chỉ thị 05; số học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế được nâng lên...

Bà Phạm Thị Hồng Hải cho biết thêm: Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong tình hình mới, toàn ngành sẽ chủ động, tích cực đề ra và thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng GDĐT. Với tinh thần “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”, ngành GDĐT tỉnh nhà quyết tâm vận dụng sáng tạo, có hiệu quả lời dạy của Bác vào công tác dạy và học, đưa sự nghiệp GDĐT của tỉnh không ngừng phát triển. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua của ngành ngày càng hiệu quả.

HỒNG VĨNH