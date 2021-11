Công an Lâm Đồng - Đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua ''Vì An ninh Tổ quốc''

(LĐ online) - Ngày 24/11, tại đơn vị cụm trưởng Công an tỉnh Lâm Đồng, Cụm thi đua số 6, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ Quốc” năm 2021.

Đồng chí Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chúc mừng hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị - Bộ Công an; Thiếu tướng Bùi Quang Hải - Phó Văn phòng Bộ Công an; đồng chí Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo Công an 6 tỉnh Tây Nguyên trong cụm gồm: Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Bình Phước và Lâm Đồng.

Theo báo cáo tổng kết, năm 2021, Cụm thi đua số 6, Bộ Công an đã bám sát phương châm hành động, yêu cầu nhiệm vụ công tác và tình hình thực tế tại địa phương, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh Quốc gia. Cụm cũng tập trung lực lượng, triển khai, rà soát các phương án, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thể lực phản động. Xử lý tốt mọi tình huống, vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở; không để phát sinh điểm nóng; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tập trung điều tra, khám phá án, triệt phá tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí "nóng", tội phạm buôn bán người...

Đại tá Trần Minh Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám Đốc Công an Lâm Đồng khai mạc hội nghị

Năm 2021, 6 tỉnh trong Cụm đã xảy ra 3.480 vụ phạm pháp hình sự, giảm 355 vụ so với năm 2020 (vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao); điều tra, khám phá 3.201 vụ. Đối với công tác phòng chống tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, môi trường đã phát hiện, điều tra, xử lý 1.565 vụ. Công tác phòng chống tội phạm về ma túy được công an các tỉnh thực hiện quyết liệt, đã phát hiện 1.419 vụ. Công tác điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án phức tạp. Nhiều vụ án lớn, trọng điểm về hình sự, kinh tế, ma túy đã được lực lượng công an các tỉnh tập trung điều tra, khám phá nhanh. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được công an 6 tỉnh đề ra các giải pháp hữu hiệu, nhằm phòng chống ùn tắc, kiềm chế tai nạn giao thông. Tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, tại nạn giao thông tại 4 tỉnh gồm Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và Bình Phước đều giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến hầu hết các mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đó có việc triển khai thực hiện các mặt công tác Công an, tuy nhiên, Đảng ủy, lãnh đạo công an các tỉnh trong Cụm thi đua đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh chỉ đạo các đơn vị chủ động dự báo, nắm tình hình, quyết liệt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng bất ngờ về an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và khu vực.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021 Cụm thì đua các tỉnh Tây Nguyên

Bên cạnh đó, hưởng ứng chiến dịch thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân do Bộ Công an phát động. Công an các tỉnh đã bám sát chương trình với phương châm “Thần tốc, sáng tạo; phát huy cao độ các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu”. Qua đó, trong Cụm đã có 4 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; trong đó, có Công an tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng kết quả mà lực lượng công an 6 tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, từ việc đẩy mạnh phong trào thi đua, ở Công an tỉnh Lâm Đồng và công an các tỉnh trong cụm đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. Nhiều cán bộ, chiến sỹ đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên của cuộc sống, vì hạnh phúc của Nhân dân, tạo môi trường thuận lợi, ổn định cho sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Đây được xem là nền tảng, cơ sở để lực lượng công an các tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" trong toàn lực lượng.

Trong năm 2021, công an 6 tỉnh thống nhất quyên góp mỗi tỉnh 25 triệu đồng để xây dựng 1 căn nhà nghĩa tình đồng đội, tặng cán bộ, chiến sỹ Công an Lâm Đồng có hoàn cảnh khó khăn trị giá 150 triệu đồng.

Sau khi thảo luận, bàn bạc, công an 6 tỉnh đã thống nhất suy tôn Công an tỉnh Lâm Đồng là đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua năm 2021 đề nghị Chính Phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Đồng thời, tổ chức bầu Cụm trưởng năm 2022 Công an tỉnh Gia Lai và Cụm phó Cụm thi đua số 6 năm 2022 Công an tỉnh Bình Phước.

TIẾN DŨNG