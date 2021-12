Bộ CHQS tỉnh chúc mừng Toà Giám mục giáo phận Đà Lạt nhân Lễ Giáng sinh

(LĐ online) - Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2021, sáng 23/12, Đại tá Nguyễn Văn Sơn – Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh thay mặt lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng tới các chức sắc cùng đồng bào công giáo tại Tòa Giám mục Giáo phận Đà Lạt.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn – Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh thăm và chúc mừng Toà Giám mục giáo phận Đà Lạt nhân Lễ Giáng sinh

Tại đây, Đại tá Nguyễn Văn Sơn đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các giám mục, linh mục, tu sĩ, chức sắc, chức việc cùng toàn thể bà con giáo dân trên địa bàn đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc trong hồng ân của Thiên Chúa; đồng thời, gửi lời cảm ơn đến các linh mục, hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thực hiện các nhiệm vụ nói chung, đặc biệt là giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch Covid-19 và tích cực động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Sơn bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các vị giám mục, linh mục, tu sĩ, chức việc và bà con giáo dân các giáo phận sẽ tiếp tục phát huy tinh thần "Kính Chúa, yêu nước", "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc", đoàn kết cùng lực lượng vũ trang nói riêng và Đảng bộ, Chính quyền cùng Nhân dân trong tỉnh Lâm Đồng nói chung thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn – Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh thăm và chúc mừng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Lâm Đồng

Trong niềm vui ngày Giáng Sinh, đại diện Toà Giám mục giáo phận Đà Lạt bày tỏ sự ghi nhận đối với những khó khăn, hi sinh của lực lượng vũ trang tỉnh trong suốt thời gian qua, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, bày tỏ trong thời gian tới sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc và luôn tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xây dựng Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp.

Cũng trong sáng cùng ngày, đoàn đã thăm và chúc mừng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh nhân dịp Lễ Giáng Sinh.

NGỌC NGÀ