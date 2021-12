Giao lưu toàn quốc các điển hình trong học tập và làm theo Bác Hồ

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Tuyên giáo TW và các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại chương trình

Tối 5/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Chương trình giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tên gọi “Hồ Chí Minh-Hành trình khát vọng năm 2021."

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự chương trình.

Đây là chương trình giao lưu thường niên nhằm tôn vinh, cổ vũ các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó, tiếp tục tuyên truyền những nội dung cốt lõi, khẳng định giá trị, ý nghĩa thời đại của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; tạo sức lan tỏa, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào mục tiêu, con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã lựa chọn.

Cùng tham dự Chương trình giao lưu có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương...

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ năm 2021 là năm đầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng là năm đầu thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng chuyên đề toàn khóa với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc."

Tiếp nối Hội nghị Văn hóa toàn quốc mới diễn ra thành công tốt đẹp, việc tổ chức Chương trình giao lưu "Hồ Chí Minh-Hành trình khát vọng" nhằm tôn vinh các điển hình tiêu biểu trên toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhấn mạnh đi theo con đường cách mạng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh lựa chọn, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang thực hiện chính là sự tiếp nối hành trình mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai mở và dẫn đường - một hành trình vĩ đại, phi thường và đầy sáng tạo.

Dù đã đi xa nhưng Người để lại cho chúng ta cả một thời đại Hồ Chí Minh; sự nghiệp Hồ Chí Minh; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một tấm gương sáng ngời để chúng ta học tập và noi theo. Đó là di sản vô cùng đồ sộ và quý giá.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy di sản đó, ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác. Đặc biệt là ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh."

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu, có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, đồng thời đề nghị các điển hình tiêu biểu tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để cả dân tộc ta là “một rừng hoa đẹp," góp phần làm cho di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được khẳng định và phát huy mạnh mẽ, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác Hồ, nhất là hoạt động thường niên tổ chức chương trình Giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tên gọi “Hồ Chí Minh-Hành trình khát vọng."

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Chương trình giao lưu năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 80 năm Ngày Bác về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, mở ra trang sử vẻ vang, đầy tự hào của dân tộc ta.

Các nghệ sỹ trong nước và nước ngoài thể hiện ca khúc "Hát về Người"

“Chương trình ngày hôm nay thực sự là một chuyến hành trình từ quá khứ đến hiện tại, hướng đến tương lai tươi sáng, tốt đẹp của dân tộc với những câu chuyện hết sức sâu sắc mà dung dị về Bác, về những tấm gương học và làm theo Bác," Chủ tịch Quốc hội đánh giá.

Bày tỏ xúc động với những câu chuyện về các tấm gương điển hình tiêu biểu trong chương trình, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa những hoạt động ý nghĩa này, thực hiện đúng lời dạy của Bác: "Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới."

Nhấn mạnh sự bùng phát dữ dội của đại dịch COVID-19 thời gian qua đã gây ra nhiều khó khăn, tổn thất đối với đất nước ta, Chủ tịch Quốc hội đánh giá Chương trình giao lưu đã phần nào thể hiện được hình ảnh cả hệ thống chính trị, cả dân tộc Việt Nam đã vào cuộc để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, khắc phục những hậu quả nặng nề do dịch bệnh gây ra, qua đó làm nổi bật ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam, sức mạnh của văn hóa và con người Việt Nam.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận 01 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả cao, cũng như để có thêm nhiều tấm gương xuất sắc, cũng như để tôn vinh, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác hiệu quả, thiết thực hơn nữa, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong quá trình đó, chú trọng phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường để vượt qua khó khăn, thách thức, phục hồi sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, xây dựng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị vững mạnh, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước.

Ban Tuyên giáo Trung ương cần gắn kết chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc nghiên cứu, xác định và triển khai hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, nhất là nguồn lực văn hóa và con người Việt Nam, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu đổi mới hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để di sản mà Người để lại tiếp tục được khẳng định và phát huy mạnh mẽ. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Các cơ quan chức năng cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các tiêu chí, bổ sung hình thức khen thưởng, bảo đảm mọi tập thể và cá nhân xứng đáng đều được ghi nhận và tôn vinh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao hoa và biểu trưng cho các đơn vị, tập thể, cơ quan điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Chương trình Giao lưu đem lại ấn tượng sâu sắc, cảm động bằng những câu chuyện, phóng sự về các điển hình, với cách làm sáng tạo, hiệu quả, luôn nêu cao bản lĩnh, ý chí, nghị lực, khát vọng cống hiến, tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên trong cuộc sống, mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ về khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; định hướng hệ giá trị cốt lõi của con người Việt Nam trong thời đại mới.

Vượt lên những khó khăn chưa từng có trong tiền lệ do tác động của đại dịch COVID-19, mỗi tập thể, cá nhân trong chương trình đem đến một câu chuyện tiêu biểu về nỗ lực vượt khó, tinh thần cống hiến.

Các đại biểu và khán giả theo dõi chương trình đã xúc động khi theo dõi hành trình chống dịch COVID-19 của Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt, 95 tuổi, mặc dù đôi mắt không còn lành lặn nhưng Mẹ vẫn hằng ngày thu lượm vải vụn may quần áo và khẩu trang phòng, chống dịch cho người nghèo.

Trung úy Trần Văn Dũng, Cảnh sát khu vực 18, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh xung phong trực tiếp chăm sóc người bệnh mắc COVID-19.

Bạn Nguyễn Thị Diệu Linh, Chủ tịch Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc cùng cộng đồng người Việt tại Séc với những nghĩa cử, những hành động đẹp của những người con xa Tổ quốc chung tay cùng trong nước phòng chống dịch...

Chia sẻ cảm xúc tại chương trình, nhấn mạnh tới bài học của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dựa vào sức dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam xúc động bày tỏ ấn tượng trước hình ảnh người dân không quản ngại khó khăn, tuổi tác, chung tay đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước phòng, chống dịch trong những giai đoạn rất khó khăn.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nghe câu chuyện giúp dân thoát khỏi cơn lũ dữ của Lữ đoàn Công binh 270, Quân khu 5; hay những câu chuyện giàu nghị lực của những người trẻ như: Ngô Minh Hiếu với câu chuyện 10 năm cõng bạn đến trường, Nguyễn Hoàng Khánh - quán quân Đường lên đỉnh Olympia luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ để tạo động lực vươn lên đạt được những thành tích cao trong học tập, Nguyễn Thanh Tĩnh - "Giàn trưởng trẻ tuổi nhất Biển Đông" cùng các đồng nghiệp không ngừng đưa ra những sáng kiến cải tiến, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động cho ngành dầu khí; những câu chuyện về những người Việt trẻ tài năng, mang trong mình trái tim, lòng nhiệt huyết, mong muốn làm rạng danh hai tiếng Việt Nam trên bản đồ thế giới như dự án Ỷ Vân Hiên (phục chế trang phục truyền thống, khát vọng đưa văn hóa truyền thống lan tỏa vào đời sống), dự án Việt Sử kiêu hùng (làm phim hoạt hình lịch sử Việt Nam), võ sỹ vô địch thế giới Nguyễn Thị Thu Nhi.

Cũng tại chương trình, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao biểu trưng, tôn vinh cho 22 cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

(Theo Vietnam+)