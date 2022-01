Công an tỉnh Lâm Đồng tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

(LĐ online) - Ngày 05/01/2022, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Về phía lãnh đạo địa phương có đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể của tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Thượng tướng: Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội Nghị

Năm 2021, toàn lực lượng Công an Lâm Đồng đã làm tốt vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT, đồng thời phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các ban, ngành, lực lượng vũ trang và cơ quan tư pháp tỉnh, huy động sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự ATXH trên địa bàn, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và đồng chí Trần Đình Văn đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công an tỉnh Lâm Đồng trong năm 2021. Để phát huy những kết quả đạt được và thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2022, Thứ trưởng BCA và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Công an Lâm Đồng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, tham mưu cụ thể hoá các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác đảm bảo ANTT; tổ chức lực lượng và các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trên địa bàn. Đặc biệt, Công an Lâm Đồng cần tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, TP triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự ATGT, giữ vững ổn định ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phục vụ Nhân dân vui xuân, đón tết bình yên. Với những thành tích đạt được trong năm 2021, Công an Lâm Đồng vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào “Vì an ninh Tổ Quốc”.

Đại tá Trần Minh Tiến – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh khai mạc hội nghị Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn –Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 của Bộ Công an cho các tập thể Đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác

TIẾN DŨNG