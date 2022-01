Lạc Dương: Gặp mặt nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

(LĐ online) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều 19/1, Thường trực Huyện ủy Lạc Dương tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn huyện Lạc Dương và thành phố Đà Lạt.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã thông báo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Theo đó, năm 2021 trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, tuy nhiên huyện Lạc Dương đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép vừa bảo đảm phòng chống dịch Covid-19, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội. Hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt so với kế hoạch, kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân, ổn định xã hội. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.800 tỷ đồng. Hoàn thành tốt công tác thu ngân sách nhà nước, trong đó, phần huyện thu đạt trên 141 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu năm 2021 trên 100%. Thu nhập bình quân đầu người 47,6 triệu đồng/người/năm. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trong huyện được nâng lên. Đây là kết quả quan trọng tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân trong huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kinh tế - xã hội huyện phát triển với mục tiêu trở thành huyện phát triển khá của tỉnh vào năm 2025.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, có 3 chỉ tiêu không đạt và 2 chỉ tiêu chỉ đạt một phần; sản xuất nông nghiệp thiếu ổn định, thu nhập của người dân hầu hết bị ảnh hưởng; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn còn xảy ra; công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường và quản lý đô thị, trật tự xây dựng còn có mặt hạn chế, nhiều vụ vi phạm chưa được xử lý dứt điểm…

Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà huyện Lạc Dương đạt được trong thời gian qua

Để phát huy kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, Huyện ủy Lạc Dương đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đây là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Dự báo tình hình thế giới, trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Mặt khác, những diễn biến bất thường của thời tiết, dịch bệnh gây hại trong sản xuất nông nghiệp, thị trường, giá cả nông sản thiếu ổn định… Toàn Đảng bộ với quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, trên cơ sở bám sát chủ đề năm 2022 của Tỉnh ủy “Phát huy cao độ tinh thần đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”.

Trong không khí ấm cúng, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà huyện Lạc Dương đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy đương nhiệm phát huy trí tuệ và sức mạnh đoàn kết để chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện trong thời gian tới và sớm trở thành huyện nông thôn mới.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các đồng chí lãnh đạo huyện Lạc Dương đã tặng quà cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, đồng thời chúc các đồng chí cùng gia đình bước sang một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

TUẤN HƯƠNG