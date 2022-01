Đà Lạt: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

(LĐ online) - Ngày 19/1, Thành ủy Đà Lạt tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng bộ thành phố. Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Đặng Quang Tú - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, bà Ngô Thị Mỹ Lợi -Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và ông Hồ Tôn Thông, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy. Đồng chí Vũ Quang Lâm, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng tỉnh; đông đủ đại diện lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố cùng dự.

Chủ trì hội nghị Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, thách thức do tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhất là đợt dịch lần thứ 4, nhưng dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp giúp đỡ của các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các sở, ngành của tỉnh cùng với sự chủ động, quyết tâm cao, tập trung lãnh đạo của Thành ủy, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận và các đoàn thể thành phố, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân thành phố; bám sát chủ đề năm 2021 “Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, biến thách thức thành cơ hội, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII”, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố đã đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Đảng bộ thành phố có 69 TCCS Đảng trực thuộc với 7.673 đảng viên, gồm: 16 TCCS Đảng phường - xã, 32 TCCS Đảng khối hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang, 12 TCCS Đảng khối trường học và 09 TCCS Đảng khối sản xuất kinh doanh. Toàn thành phố đã nỗ lực đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử; kịp thời, chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; kinh tế - xã hội của thành phố duy trì ổn định và tăng trưởng dương, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng; tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2021, kiên quyết, kiên trì thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định về trách nhiệm nêu gương.

Bà Ngô Thị Mỹ Lợi - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Lạt báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Trong năm 2021, Đảng bộ thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên cả 5 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Công tác chính trị tư tưởng luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm và có chuyển biến tích cực. Triển khai kịp thời và hiệu quả việc học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy; hoàn thành tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa ổn định, phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những ưu điểm, những kết quả đạt được để tiếp tục phát huy, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, khuyết điểm; phân tích nguyên nhân, nghiêm túc rút kinh nghiệm để đề ra những giải pháp phù hợp, sát với tình hình thực tế của thành phố để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả trong năm 2022. Đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2022.

Đại biểu phát biểu tham luận

Phát biểu kết luận và chỉ đạo, đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng; tạo nền tảng vững chắc thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự báo tình hình có những thời cơ, thuận lợi mới, nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức, dịch bệnh Covid-19 có thể kéo dài, nguy cơ xuất hiện biến chủng mới nguy hiểm hơn, tác động bất lợi của thiên tai, biến đối khí hậu... Toàn Đảng bộ và Nhân dân thành phố phải quyết tâm: “Phát huy cao độ tinh thần đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII”. Tiếp tục chú trọng lãnh đạo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện trên cả 5 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của Thành ủy; khẩn trương cụ thể hoá, quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XI) về phát triển thành phố Đà Lạt giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng. Phát huy dân chủ, giữ gìn mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, lan toả, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đề nghị các đơn vị, cơ quan tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid -19, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và duy trì thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, nhất là việc chấp hành quy định 5K của người dân, du khách. Triển khai các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân; thăm hỏi, động viên, chăm lo cho đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch Covid-19,… vui Xuân đón tết vui tươi, đầm ấm.

NGUYỆT THU