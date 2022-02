Nỗ lực hoàn thành xuất sắc trọng trách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân

Chiều 25/2, GS, TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đến thăm Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở điều trị ngoại khoa, nghiên cứu y học và đào tạo đội ngũ cán bộ y học hàng đầu của nước nhà, nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày Bác Hồ kính yêu gửi thư cho ngành y tế.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022) tại hội trường Tôn Thất Tùng (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương những thành tựu xuất sắc, những kết quả to lớn đã đạt được của đội ngũ thầy thuốc, nhà khoa học, cán bộ, nhân viên ngành y tế nói chung và Bệnh viện Việt Đức nói riêng.

Những thành tựu to lớn

Nhìn lại lịch sử phát triển ngành y tế, đội ngũ thầy thuốc, các nhà khoa học trong 67 năm qua, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả, thành tựu to lớn mà ngành y tế đã đạt được, đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển đất nước.

Theo số liệu báo cáo, các chỉ số sức khỏe của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt, tốt hơn so với nhiều nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người; tuổi thọ trung bình của người dân đã tăng thêm 20 tuổi (từ 53,5 năm 1957 lên 73,7 năm 2021).

Việt Nam là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực y tế vào năm 2015 và đang tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, trong đó, chỉ số bao phủ dịch vụ y tế của Việt Nam đạt 70/100 điểm, cao hơn so với mức trung bình của khu vực Đông Nam Á (61 điểm) và của toàn cầu (67 điểm).

Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 lớn nhất trong lịch sử Việt Nam đã được triển khai thành công; về đích trước 6 tháng so với mục tiêu hơn 70% dân số được tiêm đủ liều cơ bản do tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo.

Nhìn lại cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 kéo dài gần 3 năm nay, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tri ân, khâm phục và đánh giá rất cao sự đóng góp to lớn “không thể đong đếm được” của đội ngũ cán bộ y tế nói chung, đội ngũ cán bộ khoa học y tế nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Hình ảnh những “Chiến sĩ áo trắng” trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt quyết bám trụ, chiến đấu với dịch bệnh, tất cả vì sức khoẻ của người dân, của cộng đồng; trong đó có cả sự hy sinh tính mạng và sức khỏe của hàng nghìn cán bộ y tế là hình ảnh tiêu biểu về phẩm chất tốt đẹp nhất của người “Thầy thuốc như mẹ hiền” của đội ngũ cán bộ y tế như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy.

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại thành tựu quan trọng chỉ sau hai tuần ca bệnh Covid-19 đầu tiên ở Việt Nam, đã được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nuôi cấy và phân lập thành công virus nCoV trong phòng thí nghiệm, đưa Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia đầu tiên trên thế giới nuôi cấy và phân lập thành công loại virus này, là tiền đề xây dựng và triển khai công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã tích cực triển khai hỗ trợ các đơn vị đàm phán nhận chuyển giao công nghệ của các nước như Nhật Bản, Pháp, Đức, Cuba, Ấn Độ... về sản xuất vaccine Covid-19 và các kỹ thuật điều trị, sản xuất thuốc sinh học-sinh phẩm phục vụ điều trị Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chúc mừng các cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế cả nước nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc tiếp cận, đưa công nghệ thông tin ứng dụng trong kiểm soát dịch bệnh và hỗ trợ điều trị đạt được những kết quả hết sức ý nghĩa với hơn 1.500 điểm cầu trực tuyến từ trung ương đến địa phương phục vụ chỉ đạo, điều hành thống nhất, thông suốt, hỗ trợ tiên lượng, ra phác đồ điều trị trong các ca bệnh nặng, đào tạo cập nhật kiến thức liên tục cho đội ngũ cán bộ y tế các tuyến...

Nhấn mạnh nghề y là một nghề đặc biệt, “nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức; cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt”; Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn hệ thống nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực ngành y tế và Bộ Y tế phát triển mạnh mẽ hơn nữa, “từng bước đưa công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là đào tạo bác sĩ, bác sĩ gia đình, điều dưỡng, hộ sinh, cán bộ lãnh đạo quản lý và chuyên khoa đặc thù trong ngành y tế hội nhập quốc tế và có chất lượng cao cả về chuyên môn và y đức”.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thúc đẩy phát triển các trung tâm, các viện nghiên cứu khoa học công nghệ chuyên sâu trong lĩnh vực y tế, có thêm nhiều sản phẩm, giải pháp mới, nhằm phục vụ tốt hơn nữa cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngang tầm các nước trong khu vực và các nước tiên tiến trên thế giới.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành y tế, lãnh đạo Bộ Y tế tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình hình mới" và theo phương châm "phát triển nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ lưu niệm tại Nhà truyền thống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm "phòng bệnh hơn chữa bệnh"; "y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng", "Hệ thống mạng lưới y tế phải rộng khắp, gần dân", hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, góp phần nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng: Một trong những nhiệm vụ quan trọng, có tính cấp bách hiện nay của Bộ Y tế là tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), Luật Dược (sửa đổi) nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế để ngành y tế ngày càng phát triển bền vững, lành mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các cấp ủy, chính quyền địa phương luôn tin yêu và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho ngành y tế trong sự nghiệp xây dựng nền y tế Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng, nền y tế nhân dân, tất cả vì sức khỏe con người, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm và tặng quà một số bệnh nhân tại Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chỉ tính đợt dịch thứ 4 (tháng 4/2021 đến nay), ngành y tế đã huy động lực lượng lớn nhất từ trước đến nay với hơn 25 nghìn giáo sư, y bác sĩ, các cán bộ, nhân viên y tế và sinh viên các trường y dược hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch. Hàng trăm nghìn cán bộ y tế thường xuyên, ngày đêm quả cảm nơi tuyến đầu, đối diện hiểm nguy tính mạng, sức khỏe, đã có khoảng 3.000 cán bộ y tế bị nhiễm Covid-19 và hơn 10 trường hợp mắc đã hy sinh, để lại những tình cảm tốt đẹp, sự cảm phục, biết ơn và tiếc thương của nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài... (Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức)

