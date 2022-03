Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp: Cần đồng tâm, hiệp lực, quyết tâm, đoàn kết

(LĐ online) - Ngày 2/3, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp chủ trì buổi họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, 2 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp trực tuyến toàn tỉnh

Tham dự buổi họp tại đầu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng có các Phó Chủ tịch và các thành viên UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành trực thuộc UBND tỉnh. Buổi họp trực tuyến đến tất cả các huyện thành phố trong tỉnh; đặc biệt, đây là lần đầu tiên, các xã thuộc 4 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Lâm Hà và Đam Rông cũng được tham dự họp trực tuyến.

Báo cáo kinh tế - xã hội trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022 do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, trình bày, cho biết: Các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần; tăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh; sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiến độ thời vụ, các địa phương tập trung sản xuất để cung ứng một số nông sản chủ yếu (rau, hoa, sản phẩm chăn nuôi…) phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

2 tháng qua, thu ngân sách nhà nước đảm bảo tiến độ đề ra và tăng 10% so cùng kỳ; các hoạt động thương mại, xuất khẩu, dịch vụ, du lịch tăng khá; hoạt động vận tải đang có dấu hiệu phục hồi; các giải pháp tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục, ổn định các hoạt động sản xuất, kinh doanh được chú trọng; tai nạn giao thông giảm mạnh cả 3 tiêu chí. Công tác phòng chống dịch Covid-19, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng; các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, thông tin, truyền thông tiếp tục thực hiện theo kế hoạch; đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị; trật tự xã hội cơ bản ổn định.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự họp tại đầu cầu UBND tỉnh

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, tỉnh vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; giá cả, thị trường tiêu thụ nông sản chưa ổn định; số doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp đăng ký tạm dừng hoạt động kinh doanh tăng so với cùng kỳ; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp còn diễn biến phức tạp; an sinh xã hội của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn; an toàn giao thông còn tiềm ẩn rủi ro cao…

Lãnh đạo các địa phương thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trong 2 tháng đầu năm và nêu những khó khăn vướng mắc của địa phương và các đề xuất giải quyết. Vấn đề lớn nhất của các địa phương là liên tục có các ca bệnh Covid-19 từ sau Tết Nguyên đán, nhất là trong đối tượng học sinh và cán bộ, giáo viên, dẫn đến phải nghỉ học nhiều. Nhiều địa phương gặp khó khăn trong giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực đất đai, như: Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, giải quyết các dự án đến hạn thu hồi, làm nhà tạm trên đất nông nghiệp…

Đại diện lãnh đạo các sở ngành giải đáp các thắc mắc và đề xuất cách tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. Trong đó, lưu ý các địa phương tập trung vấn đề đầu tư công, thúc đẩy tiến độ, tận dụng mùa khô để hạn chế chậm trễ; trong lĩnh vực thu ngân sách chú trọng thu chuyển quyền sử dụng đất và thu khác ngân sách; vấn đề phân lô tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch; quy định cách ly tại nhà với các trường hợp F0, trạm y tế tại địa phương có trách nhiệm xác nhận bệnh nhân hoàn thành cách ly sau 10, 14 ngày tùy từng trường hợp; cần kích hoạt ngay trạm y tế lưu động để hỗ trợ các trạm y tế địa phương đang quá tải…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng đánh giá tình hình 2 tháng đầu năm: Tỉnh đã giao kế hoạch cho các sở ngành, địa phương (đầu tư công, thu chi ngân sách…), đề nghị các đơn vị phân bổ theo thẩm quyền và chủ động tham mưu với các sở ngành liên quan; yêu cầu thu ngân sách phải thực hiện vượt 10% so với chỉ tiêu HĐND giao; tiếp tục thực hiện đề án chống thất thu, công khai các đơn vị nợ thuế và có giải pháp xử lý; các công trình trọng điểm đã được chỉ đạo thực hiện triển khai ngay từ đầu năm, nhưng đến nay hầu như chưa có công trình nào đảm bảo kế hoạch; cần đẩy nhanh các quy hoạch; chú trọng phòng chống đuối nước ở trẻ em…

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp, nhận định: Hệ thống chính quyền đã phát huy tinh thần trách nhiệm, có nhiều mô hình mới, cách làm mới. Bí thư Tỉnh ủy và tập thể Ban Thường vụ cũng đánh giá cao công tác điều hành của UBND các cấp. Hoạt động của chính quyền có nền nếp, có kỷ cương. Công tác đầu tư công triển khai ngay từ tháng đầu, quý đầu. Chăm lo cho đời sống của Nhân dân, nhất là đối tượng yếu thế, triển khai tốt. Dịch bệnh phức tạp, nhưng không chủ quan, không lo lắng, không hốt hoảng, vì chúng ta hiện nay không thiếu vắc xin và không thiếu thuốc. Chủ tịch UBND tỉnh cũng hoan nghênh Đà Lạt, Lạc Dương, Đức Trọng, Bảo Lộc, Đạ Huoai và Nhân dân Lâm Đồng “thanh lịch, hiền hòa, mến khách”, có nhiều cố gắng, nhiều đổi mới về hạ tầng, môi trường, con người du lịch… đón gần 1,2 triệu lượt khách trong 2 tháng đầu năm.

Ngoài các giải pháp nêu trong báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới, phải bám sát các kết luận, các nghị quyết của UBND tỉnh để thực hiện đúng mục tiêu. Cụ thể, các đơn vị chú ý là các nội dung: Không để cháy rừng và dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng; phạt tiền và có thể rút giấy phép đơn vị kinh doanh xăng dầu ém hàng; huy động nguồn lực xã hội để tạo đà phát triển dịch vụ du lịch, kích cầu, quảng bá về sản phẩm dịch vụ du lịch của Đà Lạt – Lâm Đồng... Tất cả các địa phương phải xây dựng đề án chống thất thu, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển nhượng bất động sản, kể cả chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần; hoàn thành quy hoạch sử dụng quỹ đất; hoàn thành kế hoạch tiêm chủng trong tháng 3; hỗ trợ trực tiếp cho người dân cam kết thoát nghèo… đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ngày càng tốt hơn.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các sở ngành phải bám sát các huyện, thành, tháo gỡ, giải quyết khó khăn cho địa phương để tạo nên sản phẩm. Ngược lại, các địa phương phải tăng cường thông tin cho tỉnh; các nhu cầu mua sắm, sửa chữa, xây dựng đúng quy định có thể chủ động báo cáo để tỉnh bố trí kinh phí… Tất cả mọi việc chỉ cần đồng tâm, hiệp lực, quyết tâm, đoàn kết… thì sẽ vượt qua.

LÊ HOA