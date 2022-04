Lạc Dương: Cơ cấu hợp lý cán bộ người đồng bào DTTS ở cấp xã

Cơ cấu hợp lý cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở cấp xã là một trong những hướng đi của Lạc Dương - nơi có 68% dân số là người đồng bào DTTS. Ngoài xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đây còn là giải pháp nhằm tạo sự đồng thuận, ổn định, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện Lạc Dương.

Hiện các xã, thị trấn ở Lạc Dương đều có cán bộ người DTTS nắm giữ một số vị trí trọng yếu

Thực tế ở nhiều địa phương có đông đồng bào DTTS cho thấy, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là người DTTS có vai trò rất quan trọng. Họ chính là những hạt nhân tiêu biểu trong việc phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng, là cầu nối vững chắc góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch hoạt động của địa phương đi sâu vào đời sống bà con vùng đồng bào DTTS. Với vai trò đặc biệt quan trọng đó, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS đủ về số lượng, cao về chất lượng, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao là vô cùng cần thiết. Đặc biệt, với cấp xã, cấp gần gũi Nhân dân nhất, là nền tảng của hành chính thì đội ngũ cán bộ này càng cần được chú trọng hợp lý.

Chủ tịch UBND xã Đạ Chais Thân Văn Nghiên chia sẻ: Toàn xã hiện có 18 cán bộ, công chức. Trong đó có 6 cán bộ công chức là người đồng bào DTTS. Ngoài ra, xã còn có 5 người hoạt động không chuyên trách là người đồng bào DTTS, hiện đang đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch Mặt trận và các đoàn thể. Và, thực tiễn công tác đã chứng minh năng lực của đội ngũ cán bộ người đồng bào DTTS ở Đạ Chais. “Cán bộ người DTTS thông qua những hiểu biết về đặc trưng dân tộc, dễ dàng hoà nhập và bám sát cơ sở nên thuận lợi trong việc nắm bắt thực tiễn, kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Do đó, nhiều nhiệm vụ cần tuyên truyền hay các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự xã hội… đã được giải quyết thấu đáo, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nhất là trong vùng đồng bào DTTS sinh sống”, Chủ tịch UBND xã Thân Văn Nghiên khẳng định.

Mặc dù cơ cấu cán bộ người đồng bào DTTS ở Đạ Chais hiện nay đủ và đảm bảo chất lượng, song họ là người từ các địa phương khác được Huyện uỷ Lạc Dương tăng cường vào, bởi Đạ Chais không có nguồn cán bộ DTTS là người tại chỗ đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. “Đây thực sự là thiệt thòi lớn cho Đạ Chais” Bí thư Huyện uỷ Lạc Dương, Phạm Triều khẳng định. Bởi vậy hiện nay, dưới sự chỉ đạo, hỗ trợ của huyện Lạc Dương, hiện, Đạ Chais đang có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người DTTS tại chỗ ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra trong tương lai.

Trao đổi với chúng tôi về việc sử dụng cán bộ cấp xã, thị trấn là nguười đồng bào DTTS tại chỗ, ông Nguyễn Hữu Hoà - Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Lạc Dương chia sẻ thêm: Cán bộ người DTTS được trưởng thành từ cơ sở, nắm rõ nhất đặc điểm vùng miền, được cộng đồng tín nhiệm, thêm vào đó là tâm huyết muốn cống hiến nhiều cho quê hương thì hiệu quả thực hiện nhiệm vụ sẽ rất cao, lòng dân cũng từ đây mà thêm đồng thuận. Chính vì vậy, khi họ được trao cơ hội để phát triển thông qua các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, quy hoạch, sử dụng cán bộ tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, họ sẽ thực sự phát huy được vai trò, có nhiều đóng góp, tạo dựng niềm tin trong Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xuất phát từ lý do đó nên hiện nay 5 xã và thị trấn Lạc Dương đều có cán bộ là người DTTS nắm giữ các chức danh chủ chốt. Lạc Dương thực hiện mô hình, ở các địa phương, một trong bốn vị trí trọng yếu gồm bí thư, chủ tịch, phó bí thư, phó chủ tịch sẽ do một cán bộ người đồng bào DTTS đảm nhận. Và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội tại các xã trên địa bàn huyện Lạc Dương cho thấy hướng đi này đã phát huy vai trò. Đơn cử như việc mới đây, Đưng K’Nớ - xã sâu nhất, xa nhất, nghèo nhất và đông đồng bào DTTS nhất của huyện Lạc Dương cũng đã cán đích nông thôn mới. Kết quả đó sẽ không có được nếu không có sự đồng thuận ủng hộ từ Nhân dân. Và chính đội ngũ cán bộ người DTTS tại chỗ đã phát huy vai trò, góp phần tạo dựng và củng cố vững chắc sự đồng thuận ấy.

Theo thống kê từ Ban Tổ chức Huyện uỷ Lạc Dương, địa phương hiện có 26 cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý các cấp là người đồng bào DTTS, chiếm tỉ lệ 15,8%; số đại biểu HĐND các cấp có 94 người, chiếm tỉ lệ trên 61% và cán bộ, công chức cấp xã có 67 người, chiếm tỉ lệ trên 50%.

Với mục tiêu, không thể cứ “thiếu và yếu” trong đội ngũ cán bộ người đồng bào DTTS, huyện Lạc Dương đã có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở là người DTTS; nắm chắc số lượng và chất lượng sinh viên được đào tạo từ các trường, số thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về là con em đồng bào DTTS làm nguồn cán bộ bổ sung cho cơ sở…

Huyện Lạc Dương chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán là người DTTS tại các xã, đó là yếu tố cần, song vẫn chưa đủ. Bởi điều này chỉ thực hiện thành công khi có những người đồng bào DTTS nỗ lực học tập, tự giác trau dồi nâng cao năng lực công tác, luôn khát khao cống hiến vì cộng đồng là điều cần phải có để ngang tầm nhiệm vụ.

NGỌC NGÀ