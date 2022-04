MTTQ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động

Với nhiều phương thức phong phú, kịp thời, sát thực tiễn; Mặt trận Tổ quốc các cấp đã và đang nỗ lực, quyết tâm trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết Nhân dân chung sức, đồng lòng thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với vai trò của mình, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, gắn với thực hiện Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”...

MTTQ thực hiện tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về “tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI”, “tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Phòng, chống tham nhũng”. Tập hợp, in và cấp pháp 1.050 cuốn tài liệu tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chương trình số 10-CTr/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025… Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, phối hợp với ngành Tư pháp, Công an, tổ chức truyền thông, tập huấn những kiến thức cho phụ nữ, trẻ em trong độ tuổi vị thành niên, kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tác hại của thuốc lá, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại tình dục đối với trẻ em, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, phòng, chống mua bán người; tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống mua bán người, Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ luật Dân sự sửa đổi, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống cháy nổ, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm cho 144.147 lượt hội viên phụ nữ tham gia. Hội Chữ thập đỏ tập trung tuyên truyền an toàn giao thông; các hoạt động nhân đạo, từ thiện; “Lễ hội Xuân hồng”, “Tôn vinh người hiến máu”, “Giọt máu hồng hè” trên Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, Báo Nhân dân; Báo Nhân đạo; Báo Thanh niên; Thông tấn xã Việt Nam và trang facebook/fanpage của Hội... Hội Nông dân phối hợp và tổ chức 1.050 buổi tuyên truyền cho 55.931 lượt cán bộ, hội viên nông dân nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Phát động và tổ chức Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” năm 2021, kết quả có 1 sản phẩm đạt giải Nhất, 2 sản phẩm đạt giải Nhì, 2 sản phẩm đạt giải Ba. Liên đoàn Lao động tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện của địa phương, đất nước; lồng ghép tổ chức tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là những quy định mới có hiệu lực trong năm 2021 của Bộ Luật Lao động, tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn giao thông đường bộ; định hướng, thông tin dư luận về những vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương, về tình hình dịch bệnh COVID-19 và những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch... Tỉnh Đoàn tiếp tục tổ chức quán triệt Luật Thanh niên cho cán bộ, đoàn viên; chỉ đạo 100% các cơ sở đoàn tiếp tục triển khai các công trình, phần việc chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Phối hợp với chính quyền tổ chức phát động, tuyên truyền, huy động lực lượng, đóng góp công sức tham gia phong trào trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 do UBND tỉnh phát động. Phối hợp tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, chúc mừng, kịp thời nắm tình hình, vận động, phát huy vai trò của các tôn giáo, các vị chức sắc, người tiêu biểu trong các dân tộc, người có uy tín trong cộng đồng tham gia tuyên truyền, phổ biến vận động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trương Thành Được cho biết: MTTQ các cấp đã và đang tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên; động viên Nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tích cực thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, cảnh giác, đấu tranh với các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, gây chia rẽ khối đại đoàn kết, chống phá Đảng, chính quyền của các thể lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương, cơ sở. Tích cực phối hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác đối ngoại Nhân dân; vận động thân nhân, kiều bào chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia, Hiệp ước biên giới cắm mốc; chủ quyền biển đảo; tổ chức tổng kết 10 năm MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đối ngoại Nhân dân. Phối hợp đề xuất, tạo điều kiện phát huy vai trò của các tổ chức hữu nghị tỉnh, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa Nhân dân tỉnh Lâm Đồng với nhân dân các nước láng giềng.

NGUYỆT THU