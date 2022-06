Phụ nữ Công an tỉnh tích cực học tập và làm theo lời Bác

Những năm qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng đã tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị cùng Phong trào thi đua “Phụ nữ Công an nhân dân (CAND) học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” gắn liền với thực hiện các cuộc vận động của ngành, của Hội. Phong trào thi đua đã trở thành cuộc vận động chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa và thu hút 100% hội viên các cấp Hội Phụ nữ trong Công an tỉnh tham gia.

Các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng có nhiều hoạt động hướng về cơ sở

• NHIỀU MÔ HÌNH, CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC LÀM THEO GƯƠNG BÁC

Thiếu tá Dương Thị Thanh Nga - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng nhằm rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, ý chí và nhân cách của người nữ chiến sĩ công an, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới; cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp trong Công an tỉnh không ngừng tu dưỡng và rèn luyện theo tấm gương của Bác, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND gắn với thực hiện tiêu chí xây dựng hình ảnh người phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2017 - 2021 do Bộ Công an phát động, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã đăng ký thực hiện có hiệu quả 4 mô hình, công trình, phần việc.

Trong đó, “Nuôi heo đất tiết kiệm” là mô hình đem lại hiệu quả thiết thực, không chỉ mang tinh thần tương thân tương ái mà còn cụ thể hóa việc thực hành tiết kiệm theo gương Bác. Với số tiền từ việc nuôi heo đất tiết kiệm mỗi năm được 90 - 100 triệu đồng, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã sử dụng để thăm hỏi, động viên cán bộ, hội viên và thân nhân cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cùng với công tác xã hội, từ thiện, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa… góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an. Trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã kêu gọi, vận động các nhà tài trợ cùng hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà tình nghĩa, 3 căn nhà 19/8 trị giá 370 triệu đồng và các chương trình từ thiện với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng. Hưởng ứng mô hình này, phong trào tiết kiệm được các Hội Phụ nữ cơ sở tham gia tích cực trong việc xây dựng, duy trì tổ tiết kiệm từ 20 - 30 triệu đồng/tháng để hỗ trợ luân phiên hoặc giúp hội viên gặp khó khăn đột xuất, có điều kiện tham gia học tập, công tác…

Song song đó, thực hiện phần việc ‘Tuyên truyền pháp luật trong học sinh, cán bộ, hội viên phụ nữ tại địa bàn dân cư”, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức nhiều đợt tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, về phòng, chống tội phạm liên quan đến ma túy và tín dụng đen, tảo hôn, hôn nhận cận huyết, bạo lực gia đình và trẻ em… tại các thôn, xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đã chỉ đạo các Hội Phụ nữ cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, học sinh tại các khu dân cư. Thực hiện phần việc “Phụ nữ công an tỉnh Lâm Đồng chung tay phòng, chống dịch COVID-19”, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh pha 600 chai gel và nước rửa tay khô, làm 4.700 tấm chắn giọt bắn, vận động quyên góp các nhu yếu phẩm với số tiền gần 100 triệu đồng hỗ trợ các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, khu cách ly y tế…; đồng thời, phối hợp tổ chức 19 Chuyến xe yêu thương với hơn 180 tấn nông sản hướng về các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Hội Phụ nữ Công an tỉnh còn tổ chức, duy trì hoạt động Câu lạc bộ Thể dục thẩm mỹ thu hút đông đảo hội viên tham gia tập luyện, rèn luyện sức khỏe.

• GẮN VỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Việc vận dụng, triển khai nội dung học và làm theo Bác cũng được Hội Phụ nữ Công an tỉnh thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo vào từng lĩnh vực công tác chuyên môn và rèn luyện hằng ngày của mỗi hội viên. Hiện nay, các Hội Phụ nữ cơ sở công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả 43 mô hình, công trình, phần việc phụ nữ làm theo gương Bác gắn với nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của ngành. Điển hình như các mô hình “Hệ thống hóa văn bản trên Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh”, “Phục vụ tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân”, “Thư viện pháp luật điện tử”, “Tiếp nhận, phân loại và theo dõi xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố”, “Tuyên truyền, kêu gọi vận động đầu thú đối tượng truy nã”, “Tuyên truyền kiến thức pháp luật phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm trong đám cháy cho phụ nữ và trẻ em”, “Hội viên phụ nữ Phòng Cảnh sát Giao thông xung kích trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông”, “Tuyên truyền kỹ năng sống và phòng, chống xâm hại, phòng, tránh tai nạn thương tích cho trẻ”…

Không những vậy, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh còn tích cực thi đua học tập, nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, chủ động học thêm ngoại ngữ, tin học, tiếng đồng bào dân tộc thiểu số, tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ… để phục vụ công tác tốt hơn.

“Công tác lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” đã được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo. Các hoạt động thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, qua đó giúp cho cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức về các nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để từ đó cán bộ, hội viên rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách làm việc khoa học, thực hành tiết kiệm, xây dựng lối sống lành mạnh hướng tới xây dựng người phụ nữ công an phát triển toàn diện; đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của ngành”, Thiếu tá Dương Thị Thanh Nga - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.

TUẤN HƯƠNG