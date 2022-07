Thành lập Đại đội Dân quân pháo 76,2 mm tại Di Linh

(LĐ online) - Thực hiện quyết định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, chiều 29/7, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Di Linh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã công bố quyết định thành lập Đại đội Dân quân pháo 76,2 mm.

Thượng tá Đoàn Mạnh Hùng - Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quyết định thành lập Đại đội Dân quân pháo 76,2 mm huyện Di Linh

Thượng tá Đoàn Mạnh Hùng - Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đại diện lãnh đạo huyện Di Linh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Di Linh đã tham dự lễ công bố.

Đại đội Dân quân pháo 76,2 mm huyện Di Linh được thành lập với quân số là những cán bộ, chiến sĩ có sức khoẻ, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

Theo Thượng tá Đoàn Mạnh Hùng, việc thành lập Đại đội Dân quân pháo 76,2 mm huyện Di Linh nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh chính trị của lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh nói chung. Đây là lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng; được huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật theo chương trình cơ bản phù hợp với nhiệm vụ.

Sau khi thành lập, Đại đội có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ an toàn khu vực phòng thủ; đồng thời, là bộ phận bảo vệ Đảng, chính quyền và là lực lượng nòng cốt để bảo vệ vững chắc địa bàn khi có tình huống.

Đại diện thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quyết định Đại đội trưởng, Chính trị viên, Đại đội phó và Chính trị viên phó Đại đội

Để Đại đội Dân quân pháo 76,2 mm thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động, các cơ quan chuyên môn thuộc cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần làm tốt công tác tham mưu cho các đơn vị liên quan. Hàng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện cho Đại đội đúng quy định. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Di Linh tham mưu cho Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp công tác quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn; trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo các lực lượng vũ trang địa phương trên các mặt xây dựng và hoạt động tác chiến. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ trong Đại đội Dân quân pháo có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chủ động xác định những đột phá trong chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; diễn tập chỉ huy cơ quan các cấp, diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng; đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan binh chủng triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nhất là các hội thi do binh chủng tổ chức.

Hàng năm, tham gia huấn luyện, hoạt động theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, quân số tham gia huấn luyện đạt 100%; chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực học tập, thi đua giành kết quả cao nhất trong huấn luyện; phấn đấu 100% nội dung được kiểm tra đều đạt yêu cầu và bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị trong quá trình huấn luyện.

Tham gia có hiệu quả phong trào thi đua do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động; nắm chắc vị trí, nhiệm vụ của cấp mình trong công tác quân sự, quốc phòng, phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

NGỌC NGÀ