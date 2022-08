Phát động học tập tấm gương của 3 chiến sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy

(LĐ online) - Chiều 4/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ phát động phong trào thi đua trong toàn lực lượng học tập tấm gương dũng cảm của 3 cán bộ chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội đã vì bình yên cuộc sống, sự an toàn của Nhân dân mà hy sinh quên mình.

Đóng góp giúp đỡ thân nhân của 3 chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh

Đây là dịp để toàn thể cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ ghi nhận tấm gương hy sinh dũng cảm của 3 chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Thiếu tá Đào Huy Dương - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cho biết: Tấm gương 3 đồng chí Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc với sự dũng cảm, không quản ngại hy sinh, là tấm gương sáng về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam; là nguồn động lực, thôi thúc, cổ vũ cán bộ, chiến sỹ Công an Nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói riêng tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đây là tổn thất, mất mát lớn đối với lực lượng Công an Nhân dân, đồng chí, đồng đội và gia đình của các đồng chí. Nhằm tri ân sự hy sinh anh dũng của 3 đồng chí; đồng thời, chia sẻ với những đau thương, mất mát của thân nhân các đồng chí, toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyên góp được số tiền hơn 21 triệu đồng giúp đỡ thân nhân của 3 đồng chí với mong muốn vơi đi phần nào những đau thương, mất mát, khó khăn trong cuộc sống.

HOÀNG YÊN