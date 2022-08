Di Linh: Tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân

(LĐ online) - Từ ngày 26/7 đến 8/8, Công an huyện Di Linh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại diễn đàn sẽ tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và Nhân dân địa phương đối với lực lượng Công an huyện Di Linh, Công an các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện và địa bàn các xã, thị trấn trong năm 2022.

Trọng tâm là góp ý việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, chiến sĩ công an; tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, chiến sỹ trong khi làm nhiệm vụ cũng như trong tiếp xúc với Nhân dân; đánh giá chuyển biến tích cực của lực lượng công an từ huyện đến cơ sở trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; biểu dương những việc làm tốt, tích cực mà lực lượng công an đã thực hiện trong năm 2022 được Nhân dân ủng hộ; tiếp thu, khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Sau diễn đàn, Công an huyện và Công an các xã, thị trấn có trách nhiệm tiếp thu, phản hồi những góp ý của cơ quan, tổ chức và Nhân dân dưới các hình thức trả lời trực tiếp hoặc trả lời ngay bằng văn bản (đối với các ý kiến liên quan đến quy định của pháp luật).

Thông qua diễn đàn nhằm giúp lực lượng công an khắc phục được những khuyết điểm, ngày càng hoàn thiện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình hiện nay. Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân. Qua diễn đàn, thông tin kịp thời gương người tốt, việc tốt, những chiến công, điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

HOÀNG YÊN