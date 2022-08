Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng Khối các cơ quan nội chính tỉnh

(LĐ online) - Chiều 4/8, Khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh đã tiến hành sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm.

Khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh gồm 7 cơ quan, đơn vị: Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Toà án Nhân dân tỉnh, Thanh tra Nhà nước tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Năm 2022, Sở Tư pháp đảm nhận cương vị Khối trưởng Khối thi đua và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm khối phó. Ông Nguyễn Quang Tuyến – Giám đốc Sở Tư pháp và Đại tá Nguyễn Văn Sơn – Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì công tác sơ kết.

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Khối đã quan tâm thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh của tỉnh.

Đơn cử như: Sở Tư pháp đã đạt nhiều thành tích trong đẩy mạnh cải cách hành chính, thường xuyên tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022. Công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả 3 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ. Toà án Nhân dân hai cấp đã giải quyết 3.089 vụ/6.216 vụ án các loại đã thụ lý, đạt tỷ lệ giải quyết 49,69% so với cùng kỳ năm 2021 thụ lý tăng 74 vụ, việc, giải quyết giảm 255 vụ, việc. Thanh tra Nhà nước tỉnh đã thực hiện 78 cuộc thanh tra hành chính, 262 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, qua đó đã phát hiện sai phạm với số tiền trên 8 tỷ đồng. Kết thúc thanh tra đã ban hành quyết định thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước trên 6 tỷ đồng, xử lý khác trên 2 tỷ đồng. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã thụ lý mới 4.388 việc, số có điều kiện đã thi hành xong 3.488 việc…

Các đơn vị trong Khối đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII, XIII); các hoạt động thi đua gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương và từng ngành. Trong thực hiện phong trào thi đua, các đơn vị thường xuyên đẩy mạnh thực hiện văn hoá nơi công sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nội quy, quy chế, quy tắc ứng xử của ngành, cơ quan, đơn vị đã góp phần tích cực vào kết quả phong trào thi đua của khối.

Tại hội nghị sơ kết, đại diện các đơn vị trong Khối đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan tới công tác thi đua, khen thưởng của từng đơn vị và toàn Khối.

Dịp này, Khối thi đua các cơ quan nội chính của tỉnh cũng đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần vào phong trào thi đua của địa phương.

NGỌC NGÀ