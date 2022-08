Tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2022

Kính mời các đồng chí dự buổi tiếp công dân định kỳ của Thường trực Tỉnh ủy.

1. Thành phần:

- Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi tiếp.

- Các đồng chí: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh.

2. Thời gian: Bắt đầu lúc 8h00, ngày 05 tháng 8 năm 2022 (Thứ 6).

3. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh Lâm Đồng (số 03, đường Chu Văn An, phường 3, thành phố Đà Lạt).

* Ghi chú:

- Để đảm bảo trật tự và an toàn cho buổi tiếp công dân, đề nghị Công an tỉnh, Công an thành phố Đà Lạt và Công an phường 3 bố trí lực lượng bảo vệ cho buổi tiếp Công dân.

- Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân biết thời gian, địa điểm tiếp công dân.