ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TỔ CHỨC CHẤT VẤN TẠI PHIÊN HỌP THỨ 4

(LĐ online) - Sáng 10/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn về các nhóm vấn đề quan trọng.

Đại biểu Nguyễn Tạo - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH phát biểu chất vấn tại phiên họp

Phiên họp dưới sự chủ trì, điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, các bộ ngành Trung ương cùng dự. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại phòng họp Diên Hồng - Tòa nhà Quốc hội và kết hợp trực tuyến tại 62 điểm cầu toàn quốc.

Tham dự chủ trì tại điểm cầu Lâm Đồng có ĐBQH Nguyễn Tạo - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Lâm Đồng, ĐBQH K'Nhiễu - Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh; cùng tham dự có ông K’ Mák - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin - Truyền thông, các sở ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự đã được nghe chất vấn về nhiều vấn đề nổi cộm như: Công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng; vấn đề an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia trong giai đoạn hiện nay; giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo, đưa thông tin không chính xác, phát tán các video clip phản cảm, độc hại.

Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tín dụng đen, cho vay nặng lãi…; việc triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước công dân, việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm quyền khai thác thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và vấn đề bảo mật thông tin cá nhân…

ĐBQH các tỉnh, thành phố tranh luận về vấn đề thực trạng tội phạm tuy đã được triệt phá nhưng vì sao vẫn gia tăng.

Các đại biểu tham dự phiên chất vấn tại phiên họp thứ 4 - Quốc hội khóa XV tại điểm cầu Đoàn ĐBQH Lâm Đồng

ĐBQH đoàn Lâm Đồng Nguyễn Tạo chất vấn: Việc làm căn cước công dân thời gian qua đã được Bộ Công an và công an các địa phương làm rất tốt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp chưa được làm, làm chậm, cử tri kiến nghị một số người dân di cư tự phát trên địa bàn Tây Nguyên nói chung, Lâm Đồng nói riêng chưa được cấp căn cước công dân vì liên quan đến việc xác định nguồn gốc nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, việc xác định nguồn gốc thông tin công dân khó khăn, từ đó dẫn đến bất cập trong việc cấp căn cước công dân, ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân, đến vấn đề an sinh xã hội… Vậy, Bộ Công an có giải pháp gì đề giải quyết cấp căn cước công dân cho số đối tượng này, nhằm đảm bảo hợp pháp, đúng quy định.

Bộ trưởng Bộ Công an đã có giải trình, trả lời chất vấn đại biểu nêu liên quan đến công tác triển khai lâmlàm căn cước công dân, bảo mật thông tin cá nhân chưa cao dẫn đến lộ bí mật thông tin cá nhân, Bộ đã có giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu pháp lý, tuy nhiên còn gặp khó khăn do vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo, bổ sung cho phù hợp thực tiễn nước ta. Bộ đang tích cực điều tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, thường xuyên tổ chức giám sát, ngăn chặn những đối tượng xấu tấn công phá hoại dữ liệu quốc gia.

Liên quan đến việc cấp hộ chiếu mới, Bộ trưởng khẳng định Bộ đã thực hiện đúng quy định của Luật Xuất nhập cảnh, việc làm hộ chiếu mới đảm bảo phù hợp thông lệ quốc tế.

Liên quan đến tình trạng mua bán giấy tờ, chứng chỉ giả trên mạng còn ngang nhiên diễn ra, thời gian qua, Bộ Công an đã chỉ đạo triệt phá một số đường dây lớn, thu giữ các phôi, con dấu của các đối tượng để làm giả chứng chỉ, bằng tốt nghiệp. Thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tăng cường điều tra, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng đưa tin không chính xác, tin giả, tin rác, ngăn chặn việc phát tán video phản cảm tác động xấu đến nhận thức của Nhân dân.

Sắp tới, Bộ Công an và Bộ Thông tin truyền thông tiếp tục có biện pháp rà soát đánh giá, sửa đổi bổ sung quy định sử dụng đưa tin trên mạng xã hội, có chế tài xử phạt nghiêm những trường hợp cố tình đưa tin sai, đăng tin giả, tin sai sự thật. Đồng thời, khuyến cáo mỗi người dân cần sàng lọc, có lựa chọn khi tìm đọc thông tin chính thống, tin cậy.

Chiều nay, Quốc hội sẽ tiếp tục thực hiện chất về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Báo Lâm Đồng Điện tử tiếp tục thông tin tới độc giả.

