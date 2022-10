Bảo Lâm giảm 3 chi bộ cơ sở

Huyện ủy Bảo Lâm cho biết, tính đến tháng 9/2022, toàn Đảng bộ có 58 tổ chức cơ sở đảng, bao gồm 16 đảng bộ cơ sở và 42 chi bộ cơ sở trực thuộc (giảm 3 chi bộ cơ sở so với năm 2021). Lý do giảm 3 chi bộ cơ sở là vì giải thể Chi bộ cơ sở Phòng Y tế do không đủ 3 đảng viên chính thức theo quy định, giải thể Chi bộ Phòng Dân tộc do giải thể Phòng Dân tộc theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 6/7/2022 của HĐND huyện Bảo Lâm khóa VI và chuyển giao Chi bộ cơ sở cơ quan Thuế về Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng.

Đảng bộ huyện Bảo Lâm hiện có 3.324 đảng viên; trong đó có 1.433 đảng viên nữ và 786 đảng viên người dân tộc thiểu số, sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, cùng các chi bộ thôn, tổ dân phố.

TRIỀU KA