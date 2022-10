ĐBQH Lâm Đồng góp ý về đấu giá biển số ô tô

(LĐ online) - Ngày 26/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; Dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng thủ dân sự; báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

* ĐBQH Nguyễn Tạo – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Tỉnh Lâm Đồng: Chính phủ cần xây dựng quy định về kho biển số đấu giá

Đại biểu Nguyễn Tạo góp ý cần xây dựng quy định về kho biển số đấu giá

Với sự phát triển xã hội hiện nay tại Việt Nam hay trên nhiều nước trên thế giới thì việc đấu giá biển số ô tô một phần là đáp ứng nhu cầu chính đáng của công dân, một phần là giúp tăng tính kiểm soát về thông tin đăng ký phương tiện, mặt khác nguồn thu từ đấu giá biển số là một nguồn tăng thu đáng kể cho ngân sách Nhà nước, vừa bảo đảm công khai, minh bạch, tránh những người liên quan có thể trục lợi cá nhân từ hoạt động này.

Qua quá trình thực tế, dư luận xã hội phản ánh khi nhìn thấy các phương tiện ô tô, xe máy cao cấp thường gắn với biển số đẹp, người dân sẽ suy nghĩ có hay không việc lợi dụng quan hệ, chức vụ, quyền hạn thực hiện các hành vi thu lợi bất chính từ việc cấp biển số xe, từ đó phần nào cũng làm giảm niềm tin của người dân về tính công bằng, minh bạch trong việc bấm biển số ngẫu nhiên như hiện nay ở cơ quan cấp biển số.

Từ những lý do đó, theo tôi việc đưa ra Nghị quyết thí điểm về cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá là hết sức cần thiết, trên tinh thần thí điểm để tổng kết, đánh giá hiệu quả, gắn với công tác nghiên cứu, sửa đổi luật và các quy định có liên quan để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các luật trong cuộc sống, để tiến tới việc tiếp tục nghiên cứu tổ chức thực hiện việc đấu giá các kho số khác như số điện thoại, số tài khoản, số căn cước… tạo nguồn tăng thu cho ngân sách phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường an sinh xã hội, và củng cố quốc phòng và an ninh. Tôi thống nhất cao với việc chỉ thí điểm chỉ đấu giá đối với biển số ô tô nền trắng chữ đen.

Tuy nhiên, việc tổ chức đấu giá biển số ô tô trên tinh thần là thí điểm, cá nhân tôi có 2 đề xuất như sau:

Thứ nhất, hiện nay cấp biển số ô tô chỉ gồm dãy 5 số, nên khi thực hiện thí điểm đấu giá biển số, đề nghị giao Chính phủ xây dựng quy định ngay về kho biển số đấu giá cụ thể như: số cặp, số sảnh, tam hoa, tứ quý, ngũ quỹ, thần tài... vì đa số những người có nhu cầu lựa chọn biển số sẽ tập trung vào những dạng biển đẹp này trước tiên so với những biển thông thường, ngoài ra quy định như vậy sẽ tạo tính tập trung, công khai, minh bạch về nguồn kho số thí điểm đấu giá.

Thứ hai, hiện nay trên cả nước dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện giao thông gắn với chủ phương tiện (gọi tắt là việc đăng ký chính chủ) đã và đang được số hóa và tiến tới số hóa hoàn toàn để đảm bảo cho công tác quản lý, xử lý vi phạm, truy xuất thông tin.., đề nghị Ban soạn thảo xem xét sau thời gian thực hiện Nghị quyết này nghiên cứu việc tạo kho số mới trên tinh thần trên dãy số được cấp ngẫu nhiên, hoặc qua đấu giá có cả phần chữ, phần số và ký tự đặc biệt, nhằm tạo ra một kho số lớn hơn như một số nước trên thế giới đang áp dụng, để tiến tới việc đấu giá biển số theo nhu cầu, sở thích đảm bảo đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dân. Và nên thống nhất một mức giá khởi điểm chung là hợp lý, đề xuất thí điểm chọn 1 mức giá khởi điểm là 40 triệu đồng/ 1 biển số.

* ĐBQH Nguyễn Văn Hiển - Đoàn Lâm Đồng: Cần đảm bảo công bằng, công khai minh bạch trong đấu giá biển số đẹp

Đại biểu Nguyễn Văn Hiển tham gia thảo luận tại tổ

Đối với Nghị quyết về cấp biển số xe, điều này đúng là tôi băn khoăn về một số cái mà chưa thực sự chúng. Bởi lẽ việc thực hiện nghị quyết này nhằm 2 mục tiêu: Một là ta tăng nguồn thu ngân sách thông qua việc đấu giá biển số này.

Thứ hai nữa là bảo đảm được quản lý liên tục, nói thế nhưng quan trọng nhất là ta đưa tài sản của chúng ta mang ra đấu giá, bản thân chúng ta lại không biết được giá trị tài sản của chúng ta. Điều vô lý thực ra người dân có thể theo ý thích cơ quan nhà nước, đây là tài sản thì ít nhất cơ quan nhà nước phải định giá tài sản của mình đưa ra đấu giá có giá trị như thế nào. Nhà nước phải định giá được về giá cho biển số đẹp. Kho này là tài sản có giá trị cao. Cần đưa ra giá khởi điểm cho phù hợp.

Chúng ta nói rằng biển số đẹp hay không đẹp, bây giờ là mức độ đã cấp trên quản lý rồi, còn trong kho số chúng ta trong đánh giá tôi thấy chưa đánh giá được hiện nay là tài sản quản lý này.

Điểm thứ hai là nếu làm theo cách này thì phải có quy hoạch về kho dữ liệu kho kho số. Nếu chúng ta không có quy hoạch thì sẽ dẫn đến sự tràn lan những biển số tài sản mà đẹp nhất có thể.

Góp ý về Nghị quyết về chính sách đặc thù của thành phố Buôn Mê Thuột, đại biểu Nguyễn Văn Hiển cho rằng: Đối với một số chính sách đặc thù của thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk thì thứ nhất, tôi ủng hộ việc ra nghị quyết này, nhưng tôi rất băn khoăn và đề nghị cần có những chính sách đặc thù nhưng không được mang lại bất lợi cho những thành phố tương tự trên địa bàn vùng Tây Nguyên. Nếu bây giờ chúng ta đưa ra một chính sách cho thành phố Buôn Mê Thuột nhưng có thể mang đến bất lợi cho Đà Lạt, mang đến bất lợi cho Gia Lai, Kon Tum, điều này chưa gắn với lại cái gọi là chính sách vùng. Tôi cho rằng đã đưa ra chính sách cho thành phố này phải gắn chặt với quy hoạch vùng và chính sách vùng.

NGUYỆT THU