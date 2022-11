Di Linh: Nhiều thành tựu phát triển trong năm 2022

(LĐ online) - Sáng 30/11, Huyện uỷ Di Linh tổ chức Hội nghị lần thứ 36. Đồng chí Đinh Văn Tuấn – Bí thư Huyện uỷ Di Linh chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Năm 2022, huyện Di Linh đạt được nhiều thành tựu. Cụ thể, kinh tế có bước phục hồi tích cực với mức tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,9%, (theo tiêu chí mới); trong đó, hộ đồng bào dân tộc thiểu số 6,9%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 647,2 tỷ đồng, tăng 140,2 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 146% dự toán.

Các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm được thực hiện hiệu quả. Chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng vùng đồng bảo dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững được thực hiện hiệu quả. An sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều thành tựu.

Tuy vậy, nông nghiệp vẫn chưa có bước phát triển đột phá và tương xứng với tiềm năng. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên môi trường, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý bảo vệ rừng... còn hạn chế. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; các công trình trọng điểm triển khai chậm. Việc cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện chuyển biến chậm. Vai trò lãnh đạo, điều hành, tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu một số đơn vị chưa được phát huy đúng mức. Thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên ở một số đơn vị còn hạn chế, dẫn đến đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật, cho ra khỏi Đảng và xóa tên đảng viên. Công tác kết nạp đảng viên chưa đạt yêu cầu, nhất là ở chi bộ thôn.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn – Bí thư Huyện uỷ Di Linh chủ trì Hội nghị

Năm 2023, Huyện ủy Di Linh xác định chủ đề “Quyết liệt, đồng bộ, đột phá; đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, bản lĩnh, trách nhiệm, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV với mục tiêu: Tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác phát sinh trên địa bàn; triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế; ưu tiên tạo chuỗi liên kết trong nông nghiệp để chủ động mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, rút ngắn khoảng cách từ khâu sản xuất đến tiêu dùng, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Tập trung xây dựng và quảng bá thương hiệu các loại nông sản của địa phương, hình thành và khôi phục các làng nghề truyền thống gắn với phát triển dịch vụ du lịch. Chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường. Kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa phát triển kinh tế với văn hoá - xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và giảm nghèo bền vững. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện. Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

Lãnh đạo các ngành giải trình một số vấn đề tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã xem xét, thông qua các dự thảo về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 39 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18 ngày của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 40 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 41 của Tỉnh ủy Về thực hiện nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 42 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

NGỌC NGÀ - HỒNG THẮM