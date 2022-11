Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương

(LĐ online) - Sáng 19/11, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng có buổi tiếp xúc cử tri xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương, sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.

Đồng chí Phan Đình Trạc giải trình ý kiến cử tri

Tham dự, có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng: Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Trần Đình Văn báo cáo tới cử tri về kết quả của Kỳ họp vừa qua.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số xã Đạ Nhim

Theo báo cáo, sau 21 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Quốc hội đã thông qua 6 luật, 14 nghị quyết, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 1 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét các báo cáo về kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng và giải quyết các kiến nghị của cử tri cùng một số nội dung quan trọng khác.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao kết quả của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và những hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng thời gian qua. Nhiều vấn đề cử tri Lâm Đồng phản ánh được Đoàn kiến nghị tại các phiên thảo luận, thể hiện được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần hoàn thiện các dự thảo luật, thể hiện quan điểm lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Quốc hội.

Cử tri xã Đạ Nhim nêu kiến nghị với các đại biểu Quốc hội

Cử tri xã Đạ Nhim kiến nghị một số nội dung liên quan đến chính sách đối với một số chức danh cấp xã, thôn; phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở; một số vướng mắc trong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đầu tư nâng cấp hệ thống đường dẫn nước sinh hoạt, đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng. Cử tri đề nghị mở rộng đối tượng thụ hưởng các chương trình mục tiêu quốc gia, quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến quốc lộ 27C và hệ thống chiếu sáng qua các xã của huyện Lạc Dương dọc tuyến quốc lộ này để bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự tại địa phương.

Đại diện lãnh đạo huyện Lạc Dương và tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp giải trình một số ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Phan Đình Trạc và lãnh đạo tỉnh thăm trung tâm điều hành

Đại diện lãnh đạo huyện Lạc Dương nhận quà của Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng Trung tâm Điều hành thông minh huyện Lạc Dương

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao các kiến nghị sát thực tiễn của cử tri và giải trình những vấn đề cử tri quan tâm. Đồng chí giải thích, làm rõ thêm một số nội dung liên quan vấn đề về chính sách hỗ trợ cán bộ không chuyên trách cơ sở, phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở; công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển mạng lưới giao thông kết nối khu vực… Đồng chí cho rằng, quốc lộ 27C là tuyến giao thông quan trọng kết nối Lâm Đồng với Khánh Hòa, qua ý kiến cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ có buổi làm việc với bộ ngành liên quan để có phương án xử lý. Đây cũng là phù hợp với định hướng chung của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên, trong đó có định hướng quan trọng là kết nối Tây Nguyên với Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và các tỉnh lân cận.

NGUYỆT THU