HĐND huyện Đạ Tẻh khóa VIII khai mạc kỳ họp lần thứ 10

(LĐ online) - Chiều 14/12, HĐND huyện Đạ Tẻh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022). Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Việt - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Thị Thu Hường - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Các đồng chí chủ trì kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Việt - Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh khẳng định: Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giá vật tư đầu vào sản xuất nông nghiệp tăng cao, thời tiết cực đoan, mưa lớn, lốc xoáy tiếp tục xảy ra đã tác động đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội, làm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân ở địa phương. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng của Nhân nhân, đến nay, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có sự phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch; sản xuất nông nghiệp tiếp tục, phát triển bền vững; thu ngân sách tăng so với cùng kỳ; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện, có hiệu quả; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kết quả, 17/17 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt so với kế hoạch đề ra; trong đó, có 7 chỉ tiêu hoàn thành và 10 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch, nổi bật như thu nhập bình quân đầu người ước đạt 53,16 triệu đồng/người/năm (tăng 3,16 triệu), đạt 100,87% kế hoạch; giá trị sản phẩm trên 1 đơn vị diện tích ước đạt 105,2 triệu đồng/ha (tăng 2,48 triệu), đạt 100,6% kế hoạch; giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) tăng 7,97% (kế hoạch 7,19%); tổng thu ngân sách 100,534 tỷ đồng, đạt 139% % kế hoạch; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,3% dân số, đạt 100,5% kế hoạch (chỉ tiêu UBND tỉnh giao 94,8%); tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 63,28% (đạt 100,4% kế hoạch)...

Các đại biểu tham dự kỳ họp lần thứ 10

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục có những chuyển biến tích cực đảm bảo duy trì, nâng cao các tiêu chí huyên nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Lĩnh vực giáo dục được đảm bảo; các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội được thực hiện tốt theo kế hoạch đã đề ra; tình hình quốc phòng - an ninh cơ bản giữ vững ổn định; an sinh xã hội, đời sống Nhân dân ổn định… Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,36%, giảm 0,61% (kế hoạch còn dưới 1,6%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo địa phương cũng đã nhìn nhận và chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong thời gian qua. Trong chiều nay, các đại biểu HĐND huyện Đạ Tẻh đã nghe 5 báo cáo, 8 tờ trình; đồng thời gợi ý thảo luận tổ và chia tổ thảo luận.

Ngày 15/12, kỳ họp sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của các cơ quan nhà nước; nghe báo cáo giải trình, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đại biểu về các vấn đề chủ yếu thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong năm 2022 và phát biểu một số nhiệm vụ trọng tâm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; báo cáo giải trình tiếp thu các ý kiến góp ý cho các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ 10 và thông qua các dự thảo nghị quyết kỳ họp.

THÂN THU HIỀN