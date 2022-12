Tập trung cao độ cho các sự kiện Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX

(LĐ online) - Sáng 13/12, đồng chí Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX – 2022 để nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị cho Chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc lễ hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tính đến nay, đã có 5/9 chương trình chính đã diễn ra được công chúng, dư luận đánh giá cao về nội dung và chiều sâu của sự kiện: Không gian triển lãm “Thiên đường Tây Nguyên” và trình diễn thời trang thổ cẩm; Liên hoan thanh niên nông thôn toàn quốc và trao giải thưởng Lương Định Của; Hội nghị xúc tiến đầu tư vào vùng Tây Nguyên; Chương trình nghệ thuật Bảo Lộc – Hương trà, sắc tơ.

4 chương trình còn lại, Ban Tổ chức đang gấp rút chuẩn bị. Chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc Festival Hoa sẽ hoàn thành lắp đặt sân khấu chính trong ngày 14/12; hoàn thành tập luyện theo nội dung kịch bản, thực hiện sơ duyệt 16/12, tổng duyện 17/12. Chương trình bế mạc Festival Hoa và chào năm mới 2023 đang hoàn thiện kịch bản chi tiết, kịch bản nghi thức và lời dẫn. Không gian hoa đã thực hiện trang trí 82 mảng hoa trên các tuyến đường trung tâm, lắp đặt các hình tượng Festival Hoa, hoàn thành tiểu cảnh hoa và trồng hoa taluy công viên Xuân Hương, khu C công viên Trần Quốc Toản. Chương trình Trưng bày triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế đã có 196 tổ chức, cá nhân trong cả nước và 1 đơn vị nước ngoài đăng ký tham gia.

Đã có 3/12 chương trình hưởng ứng được tổ chức là Hội chợ thương mại quốc tế, Chương trình văn hóa nghệ thuật và phát hành ấn phẩm “Đà Lạt qua góc nhìn nghệ thuật”, Lễ hội vang non tươi. Các chương trình còn lại: Phiên chợ rau hoa Đà Lạt đã vận động hơn 100 doanh nghiệp đơn vị tham gia, khai mạc vào 19/12 tại tuyến đường nối khu C Trần Quốc Toản đến Trường CĐSP Đà Lạt. Phố trà, cà phê, rượu vang và đặc sản Lâm Đồng – Đà Lạt đến nay có 37 doanh nghiệp tham gia với nhiều nhóm sản phẩm: Rượu vang, cà phê, trà, trà thảo dược, đông trùng hạ thảo, hồng sấy khô, rau củ quả sấy khô, nước ép trái cây, macca, sachi, sữa... khai mạc ngày 24/12 tại công viên Xuân Hương. Hội chợ sản phẩm trà, tơ lụa, các sản phẩm đặc trưng của địa phương tại Bảo Lộc từ 16 – 22/12 với 250 gian hàng. Bay khinh khí cầu ngắm Đà Lạt từ trên cao được tổ chức từ ngày 28/12, bãi cất cánh tại Trường CĐSP Đà Lạt. Chương trình Canaval đường phố diễu hành và trình diễn tại Trung tâm Quảng trường Lâm Viên do 58 diễn viên vũ công đến từ nhiều quốc gia biểu diễn cùng 3 xe mô hình đêm 27 và 28/12.

Thành viên Ban Tổ chức báo cáo tiến độ thực hiện các chương trình Festival Hoa

Các địa phương trong tỉnh cũng tăng cường chỉnh trang đô thị, nâng cấp cơ sở hạ tầng, lắp đặt hệ chiếu sáng công cộng bằng đèn Led nghệ thuật dọc Quốc lộ 20, trồng thêm nhiều hoa, cây xanh tại khu dân cư, hộ gia đình, không gian công cộng, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự hướng tới chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX – 2022.

Đến nay, UBND tỉnh đã lên kế hoạch đón tiếp khách mời, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hoàn thiện các phương án bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn, đặt ra các tình huống để sẵn sàng ứng phó, đặc biệt là lễ khai mạc và lễ bế mạc.

Chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Trần Văn Hiệp đã ghi nhận sự nỗ lực, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị, tổ chức Festival Hoa của các sở, ngành, địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong đêm khai mạc lễ hội cần đảm bảo về nội dung, an ninh, hậu cần, lễ tân, khánh tiết, chuẩn bị kỹ càng để tạo ra một Festival Hoa trọn vẹn. Tăng cường công tác truyền thông, phản ánh được con người Đà Lạt, sức sống của Đà Lạt, sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng, phản ánh được sự đoàn kết đồng lòng; trong đó, vai trò của người dân là quan trọng; phối hợp tổ chức Trung tâm báo chí, cấp phát thẻ, bố trí khu vực dành cho báo chí tác nghiệp một cách bài bản, khoa học và văn minh.

Khẩn trương phát hành giấy mời cho đại biểu, Nhân dân, du khách, nhà tài trợ bởi tâm sức và tình cảm họ dành cho đất và người Lâm Đồng. Sắp xếp việc đưa đón, khách sạn, ăn, nghỉ cho đại biểu khách mời một cách an toàn, chu đáo, trọng thị, không hạn chế số ngày lưu trú tại Đà Lạt. Cấp các loại thẻ đặc biệt dành cho khách VIP, lực lượng an ninh, ban tổ chức, diễn viên, lễ tân, tình nguyện viên, kỹ thuật, báo chí. Đảm bảo điện, nước, vệ sinh, trật tự, an toàn, chuẩn bị kỹ công tác hậu đài sân khấu, âm thanh, ánh sáng, tôn vinh các nhà tài trợ một cách trang trọng trong lễ khai mạc. Từ nay đến cuối năm, các sở, ngành tạm ngưng các sự kiện của ngành để tập trung cho các hoạt động của Festival Hoa.

QUỲNH UYỂN