Lạc Dương tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022

(LĐ online) - Ngày 2/12, UBND huyện Lạc Dương tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương và giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2022.

Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Sử Thanh Hoài tặng giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022

Hội nghị với sự chủ trì của đồng chí Sử Thanh Hoài - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Năm 2022, huyện Lạc Dương đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác quốc phòng địa phương đạt được nhiều kết quả nổi bật. Chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang được nâng lên; hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương ngày càng có hiệu quả. Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân đạt một số kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh đó, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối kết hợp chặt chẽ của các ngành chức năng, địa phương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Tiếp tục xây dựng các hạng mục tại khu căn cứ hậu cần kỹ thuật cấp huyện; bảo đảm ngân sách địa phương để mua sắm, công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng vũ trang huyện làm nhiệm vụ. Lực lượng vũ trang tích cực, chủ động tham gia phòng chống lũ, lụt, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn.

Năm 2022, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đạ Nhim, kết quả đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua diễn tập đã nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp, các ngành về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tặng giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, khó khăn như: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương của một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt; triển khai thực hiện các mặt công tác quốc phòng chưa đồng bộ, toàn diện; công tác kiểm tra, giám sát chưa được chủ động và thường xuyên; vai trò tham mưu, đề xuất của cơ quan quân sự cấp xã chưa thật nhạy bén; sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chưa chặt chẽ, thiếu chủ động nên chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và giáo dục quốc phòng an ninh trên địa bàn năm 2022; qua đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác này trong năm 2023.

Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Sử Thanh Hoài phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Sử Thanh Hoài nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và giáo dục quốc phòng an ninh năm 2023, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo quán triệt thực hiện có hiệu quả các nghị định, nghị quyết về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, làm chuyển biến mạnh mẽ công tác quốc phòng địa phương, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Cần quan tâm hơn nữa đối với nhiệm vụ bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh. Quản lý, nắm chắc số lượng, chất lượng công dân sẵn sàng nhập ngũ bảo đảm chỉ tiêu của huyện năm 2023.

Tặng giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022

Đồng thời, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, các chính sách đối với đồng bào dân tộc, giải quyết việc làm, công tác an sinh xã hội, chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, chính sách đối với lực lượng vũ trang và chăm lo chính sách hậu phương quân đội; chăm sóc phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chính sách đền ơn đáp nghĩa... tạo niềm tin, củng cố tinh thần đoàn kết, xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ.

Bên cạnh đó, các địa phương trong huyện chú trọng tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh, phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt công tác động viên và tổ chức Nhân dân tạo thành phong trào quần chúng tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân…

Dịp này, UBND huyện Lạc Dương đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2022.

TUẤN HƯƠNG