Nhặt được hơn 30 triệu đồng mang trả người đánh mất

(LĐ online) - Chiều 21/1/2020, Thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng cho hay đơn vị vừa lập biên bản tiếp nhận số tiền 30,5 triệu đồng từ anh Nguyễn Huy Lâm (27 tuổi, ngụ đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Liên Nghĩa) đem tới trình báo, giao nộp cho trực ban Công an huyện.

Anh Lâm bàn giao số tiền nhặt trên đường cho Công an huyện Đức Trọng

Theo anh Nguyễn Huy Lâm, số tiền trên anh nhặt được trên Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa vào khoảng 12 giờ 40 cùng ngày (đoạn trước cổng Trường tiểu học Định An, xã Hiệp An). Ngay khi nhặt được tài sản, anh Lâm đã tới trụ sở Công an huyện Đức Trọng trình báo và giao nộp cho Công an huyện để tìm lại chủ nhân số tiền trên.

Ngay khi tiếp nhận, Công an huyện Đức Trọng đã tiến hành niêm phong toàn bộ số tiền trên; đồng thời, biểu dương hành động đẹp của anh Nguyễn Huy Lâm. Công an huyện Đức Trọng thông báo ai là chủ nhân của số tiền trên đề nghị liên hệ với trực ban Công an huyện để làm thủ tục nhận lại.

C.PHONG