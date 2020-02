Khống chế đám cháy rừng trên núi Đại Bình

20 giờ, lực lượng chữa cháy đã tiếp cận gần đám cháy. Theo xác định của cơ quan chức năng, vụ cháy xảy ra tại Tiểu khu 478 (thuộc địa phận xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc). Đây là diện tích rừng thông trồng khoảng 10 năm tuổi, thuộc lâm phần do Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc quản lý. Tại đây, ngoài cây thông thì dưới tán rừng còn rất nhiều cây bụi và cỏ khô.

Hiện tại, các lực lượng đang nỗ lực tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, do đêm tối nên việc tiếp cận và triển khai các phương án chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 21 giờ, vụ cháy rừng tại Tiểu khu 478 núi Đại Bình (thuộc địa phận xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) cơ bản đã được lực lượng chữa cháy khống chế.

Theo Hạt Kiểm lâm TP Bảo Lộc, vụ cháy đã gây thiệt hại hơn 3 ha rừng thông trong tổng diện tích 10 ha rừng thông trồng từ năm 2010 tại khu vực này.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát trên núi Đại Bình nên đã thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, UBND xã Lộc Châu đã huy động lực lượng dân quân, công an nhanh chóng tiếp cận hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu hộ; đồng thời, báo cáo vụ việc tới Hạt Kiểm lâm và các lực lượng quân đội, công an và Phòng Cháy chữa cháy Công an Lâm Đồng (đóng tại TP Bảo Lộc) vào hỗ trợ. Các lực lượng đã huy động hàng chục người vượt đêm tối, đường dốc tiếp cận hiện trường tiến hành chữa cháy, cứu hộ.

Mặc dù trời tối khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao và bằng phương pháp đốt tạo hành lang ngăn lửa nên ngọn lửa dần được khống chế.

Hiện tại, UBND xã Lộc Châu, Hạt Kiểm lâm và Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc tiếp tục cắt cử người trực tại hiện trường để đề phòng đám cháy bùng phát trở lại.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ.