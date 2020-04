Lắp đặt 7 trụ rửa tay miễn phí phòng chống Covid-19 tại Bảo Lộc

(LĐ online) - Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, Xí nghiệp bê tông Minh Quân và cửa hàng rèm cửa Hoàng Gia Trang (đều đóng tại TP Bảo Lộc) cùng chung tay lắp đặt các trụ rửa tay miễn phí sát khuẩn phòng, chống dịch trên địa bàn.

Trụ rửa tay miễn phí được lắp đặt tại trụ sở Công an Bảo Lộc

Theo đó, 2 đơn vị tiến hành lắp đặt 7 trụ rửa tay miễn phí bằng gel khô tại TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Trong đó, tại TP Bảo Lộc có 6 trụ rửa tay miễn phí được lắp đặt tại các công sở và cơ quan, đơn vị như Thành ủy Bảo Lộc, UBND TP Bảo Lộc, UBND Phường 2, Công an TP Bảo Lộc và Công ty TNHH Hải Tiến (đường Bùi Thị Xuân, Phường 1). Đến hiện tại, 5 trụ rửa tay miễn phí đã được lắp đặt, riêng trụ rửa tay tại trụ sở mới Công an TP Bảo Lộc sẽ được lắp đặt vào ngày 10/4 tới. Còn tại huyện Bảo Lâm, trụ rửa tay tại Công an huyện cũng sẽ được lắp đặt vào ngày 10/4.

Tại các trụ rửa tay được trang bị thùng chứa gel khô 5 lít bơm tự động phục vụ miễn phí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân đến làm việc, liên hệ công tác. Hàng ngày, xí nghiệp bê tông Minh Quân sẽ cắt cử nhân viên đi tiếp thêm gel đảm bảo các trụ rửa tay hoạt động thường xuyên cho đến lúc dịch Covid-19 được đẩy lùi.

Ghi nhận đến thời điểm hiện tại, việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã và đang được chính quyền địa phương và các ngành chức năng vào cuộc quyết liệt, đồng bộ. Người dân địa phương cũng đang chung sức, đồng lòng cùng tham gia phòng, chống dịch. Cùng với đó, nhiều tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, nhà hảo tâm cũng chung tay đóng góp kinh phí, vật chất giúp đỡ người nghèo vơi bớt khó khăn ổn định cuộc sống trong mùa dịch.

KHÁNH PHÚC