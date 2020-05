Ngã xe máy ra đường, người phụ nữ bị xe tải cán tử vong

(LĐ online) - Đang lưu thông trên Quốc lộ 20 thì xe máy bị ngã ra đường, người phụ nữ điều khiển xe máy bị xe tải lưu thông phía sau cán qua người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn giao thông nói trên xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 20/5 trên Quốc lộ 20, đoạn qua địa phận phường B’Lao (TP Bảo Lộc). Vào thời điểm trên, xe máy mang do chị Nguyễn Thị Thanh Mùi (29 tuổi, ngụ tại Thôn 4, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. Khi đến đoạn bờ hồ Bảo Lộc (thuộc địa phận phường B’Lao) thì xe do chị Mùi điều khiển bị ngã ra đường. Cùng lúc, xe tải mang BKS 49C – 063.05 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông cùng chiều phía sau không kịp xử lý đã cán qua người khiến chị Mùi tử vong tại chỗ. Tai nạn xảy ra đúng vào giờ cao điểm khiến giao thông trên Quốc lộ 20 bị ách tắc cục bộ.

Nhận được tin báo, Công an TP Bảo Lộc đã có mặt điều tiết, phân luồng giao thông và khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Được biết, chị Mùi có 2 con nhỏ và đang sống cùng bố mẹ đẻ, cuộc sống gia đình hiện rất khó khăn.

HẢI ĐƯỜNG