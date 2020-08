Thời tiết ngày 14/8: Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 13/8 đến 1 giờ ngày 14/8 như: Sìn Hồ (Lai Châu) 50mm, Chi Nê (Hòa Bình) 53mm, Lạc Sơn (Hòa Bình) 70mm, Lục Yên (Yên Bái) 118mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 72mm, Văn Lý (Nam Định) 47mm, Thái Bình 54mm, Thanh Hóa 91mm…

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến 5000m hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm 14/8, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ), riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 170mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18-19/8.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên các vùng biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ngày và đêm 14/8 ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực phía Tây của Bắc Biển Đông, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các vùng biển trên (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có nguy cơ chịu tác động cao của gió giật và lốc xoáy.

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32, có nơi trên 32 độ C.

