Công an huyện Cát Tiên vận động xã hội hóa 145 camera an ninh

(LĐ online) - Qua nguồn xã hội hóa, đến nay, Công an huyện Cát Tiên đã vận động được 145 camera an ninh.

Lắp camera an ninh trên địa bàn huyện Cát Tiên

Việc lắp đặt camera an ninh trên địa bàn huyện Cát Tiên được thực hiện theo Đề án số 130/ĐA-UBND ngày 15/10/2019 của UBND huyện. Đề án này nhằm phục vụ công tác kiểm soát an ninh, đảm bảo an ninh trật tự tại các địa điểm trọng yếu, phức tạp về an ninh; hỗ trợ công tác kiểm soát phương tiện tại các nút giao thông, các trục đường chính, cửa ngõ ra vào huyện; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh khu dân cư; góp phần xây dựng nếp sống văn minh, mang lại sự an tâm cho Nhân dân, hạn chế ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội.

Nguồn vốn thực hiện Đề án là từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn vận động xã hội hóa các gia đình, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện.

Từ khi thực hiện Đề án đến nay, Công an huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, các gia đình ở các thôn, buôn, tổ dân phố của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham gia thực hiện. Đến nay, qua nguồn xã hội hóa đã vận động được 145 camera an ninh. Trong đó, Nhân dân của 41 tổ dân phố, thôn, buôn đã đóng góp lắp đặt được 131 camera với số tiền gần 521 triệu đồng; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học tự lắp đặt được 14 camera.

Các đơn vị, doanh nghiệp tham gia đóng góp lắp đặt camera an ninh là: Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cát Tiên, Kho bạc Cát Tiên, Bảo hiểm Xã hội, Ngân hàng Chính sách huyện; Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng, Trung tâm Y tế, Trường THPT Cát Tiên, Bưu điện Cát Tiên, Cây xăng số 18, Chi cục thuế Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Cát Tiên.

Ngoài ra, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cát Tiên như: Thị trấn Cát Tiên, thị trấn Phước Cát và các xã Đồng Nai Thượng, Tiên Hoàng, Gia Viễn, Nam Ninh, Quảng Ngãi, Đức Phổ, Phước Cát 2 cũng đã tích cực vận động người dân đóng góp để lắp đạt camera an ninh, màn hình giám sát và đầu ghi dữ liệu.

NGUYÊN THI – LÊ TIẾN