Tông vào xe container đang đậu, nam thanh niên tử vong

(LĐ online) - Sau cú tông trực diện vào đuôi xe container đang đậu bên lề đường, nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ và xe máy biến dạng hoàn toàn.

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 23 giờ 30 phút ngày 7/9, trên Quốc lộ 20 đoạn qua phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc.

Vào thời điểm trên, xe máy do anh Nguyễn Doãn Đức (33 tuổi, tạm trú tại Phường 2, TP Bảo Lộc) điểu khiển lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi TP Đà Lạt. Khi đến địa điểm trên đã tông vào đuôi xe do anh Lộ Văn Hận (34 tuổi, ngụ tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) điều khiển đang dừng đỗ bên lề đường do xe bị hư hỏng.

Hậu quả, sau cú va chạm mạnh khiến anh Đức tử vong tại chỗ, xe máy biến dạng hoàn toàn.

Sau khi tai nạn xảy ra, công an TP Bảo Lộc đã có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

KHÁNH PHÚC