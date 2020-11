Di Linh: Thăm hỏi các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Hưởng ứng Ngày “Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử nạn do tai nạn giao thông” năm 2020, Ban An toàn giao thông huyện Di Linh vừa tổ chức thăm hỏi các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại xã Tân Lâm, Tân Nghĩa, Gia Hiệp, Tân Thượng và thị trấn Di Linh.

Đoàn đã đến thăm hỏi động viên gia đình của nạn nhân K’Tuyến ở Thôn 2, xã Tân Lâm; K’ Đường, thôn Gia Bắc 1, xã Tân Nghĩa; K’Zip, Thôn 3, xã Gia Hiệp; Trương Văn Trường, Thôn 3, xã Tân Thượng và Nguyễn Kim Tân, thị trấn Di Linh. Tại những nơi đến thăm, Đoàn công tác đã chia sẻ sâu sắc với nỗi đau mất mát của các gia đình và mong muốn các gia đình vượt qua khó khăn, đau thương để vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, vận động gia đình, người thân, cùng bà con trong thôn, xóm nâng cao ý thức, nghiêm chỉnh chấp hành luật an toàn giao thông để giảm thiểu tai nạn giao thông cũng như những thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra. Đoàn cũng đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống. Dịp này, Đoàn đã trao tặng 5 phần quà cho các gia đình, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

LAM PHƯƠNG