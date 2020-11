Những chiếc áo phao nghĩa tình

Hơn 130 chiếc áo phao cứu sinh cho cả người lớn và trẻ em đã được các chiến sỹ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) trao tận tay cho từng hộ dân sống ở ven sông, hồ ở xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh khiến bà con nơi đây cảm thấy ấm lòng.

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra và ghé từng nhà tặng áo phao cứu sinh

Có thể giá trị vật chất không phải là lớn, nhưng đó thể hiện sự quan tâm, chia sẻ mà lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh dành cho bà con nông dân, ngư dân trong mùa mưa lũ. Sâu xa hơn nữa, đó là cách thức tuyên truyền, vận động thiết thực, đi vào lòng của bà con sinh sống, lao động trên lòng hồ, ven hồ; giúp họ nâng cao ý thức chấp hành những quy định của pháp luật về giao thông đường thủy, góp phần hạn chế thiệt hại về người do tai nạn giao thông đường thủy.

Đinh Trang Thượng là một xã vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao, đời sống đa số người dân vẫn còn khá khó khăn. Ngoài hệ thống suối, hồ đặc trưng của một xã Tây Nguyên, Đinh Trang Thượng còn có hồ chứa nước Thủy điện Đồng Nai 3 rất lớn nằm trên địa bàn mà ở đó có khá đông người dân mưu sinh bằng nghề sông nước và qua lại làm ăn mỗi ngày. Ngoài số lượng người dân sử dụng thuyền bè để đi canh tác nông nghiệp, theo số liệu của xã, hiện xung quanh lòng hồ có khoảng 30 hộ dân sinh sống. Khu vực hồ nước Thủy điện Đồng Nai 3 cũng đã từng xảy ra những vụ tai nạn đường thủy thương tâm, do ý thức chấp hành những quy định về giao thông đường thủy của người dân còn hạn chế, phương tiện sử dụng lại sơ sài, phao cứu sinh và áo phao không có; chính vì lẽ đó, trong mùa mưa lũ đang diễn biến phức tạp ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong năm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông đã chọn xã Đinh Trang Thượng là điểm đến để trao tặng áo phao cứu sinh kết hợp với việc khảo sát, tuyên truyền về an toàn giao thông đường thủy cho bà con.

Một ngày sau khi cơn bão số 9 vừa kết thúc, tôi theo chân đoàn công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, gồm các chiến sỹ của Đội Cảnh sát Giao thông đường thủy và cán bộ của Đội Tuyên truyền do Thượng tá Cù Tuấn Nghĩa - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông làm trưởng đoàn đến xã Đồng Nai Thượng. Ngay sau buổi gặp mặt tại trụ sở UBND xã vừa để trao tặng áo phao cho bà con, vừa kết hợp tuyên truyền về Luật Giao thông đường thủy; nhận thấy còn một số người dân sống ở ven hồ Thủy điện Đồng Nai 3 vì xa và bận công việc không đến dự và nhận áo phao được, đoàn đã tổ chức đi thuyền vào tận từng nhà ở các ngách hồ để trao tặng áo phao và nhắc nhở người dân về việc chấp hành Luật Giao thông đường thủy.

Cầm 2 chiếc áo phao, trong đó có 1 chiếc dành cho con đang tuổi đi học trên tay, một người dân sống sâu trong lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 3 tỏ ra khá xúc động và liên tục cảm ơn các chiến sỹ cảnh sát. Anh Bốn cho biết, mấy hôm trước ảnh hưởng của bão số 9 nước dâng rất cao, gió và mưa nên cả nhà không dám đi đâu. Nay có áo phao thì việc chở con đi học và thỉnh thoảng vào xã để đi chợ cũng yên tâm hơn. Anh Trưởng công an xã đi cùng đoàn cho biết, hồ này rất sâu và rộng. Người dân hiện sinh sống và mưu sinh trong khu vực cũng khá đông. Hầu hết các hộ sinh sống ở phía sâu bên trong hồ này đều có hoàn cảnh khá khó khăn, một số gia đình có con nhỏ. Chính vì vậy, việc trao tặng áo phao đến người dân khu vực này là vô cùng cần thiết, giúp bà con yên tâm hơn khi tham gia giao thông đường thủy , nhất là vào mùa mưa, nước hồ dâng cao.

Trao đổi với tôi, Thượng tá Cù Tuấn Nghĩa cho biết, ở Lâm Đồng, mặc dù hệ thống sông, suối, ao, hồ không nhiều nhưng lại phân bố ở những địa hình đồi núi phức tạp, nên rất dễ xảy ra những tai nạn bất ngờ và đáng tiếc không thể chủ quan. Vì vậy, việc trang bị cho người dân, nhất là trẻ em kiến thức phòng, chống đuối nước, phòng tránh lũ mỗi khi đi làm và đặc biệt là có các phương tiện hỗ trợ như áo phao cứu sinh là điều vô cùng cần thiết để bảo vệ tính mạng người dân.

Và để kịp thời chia sẻ, tuyên truyền, trang bị kiến thức về an toàn giao thông đường thủy đến bà con nhân dân trong mùa mưa, Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã chỉ đạo Đội Tuyên truyền và Đội Cảnh sát Giao thông đường thủy phối hợp với địa phương khảo sát toàn bộ các tuyến giao thông đường thủy nội bộ nắm bắt tình hình, để lên kế hoạch vận động các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ áo phao cứu sinh trao tặng cho bà con nhân dân sinh sống và làm ăn ở khu vực sông nước. Mỗi phần quà trao tặng dù giá trị không lớn nhưng đó là tấm lòng mà lực lượng cảnh sát giao thông dành cho bà con trong mùa mưa bão.

Thượng tá Cù Tuấn Nghĩa cũng cho biết, qua những hoạt động như thế này, tôi hi vọng bà con nhân dân sẽ hiểu hơn, ý thức hơn và chung tay với chính quyền thực hiện tốt Luật Giao thông đường thủy, góp phần hạn chế thấp nhất về người và tài sản do tai nạn giao thông đường thủy gây ra.

Còn Trung tá Đỗ Quốc Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết: Chuyến công tác về xã Đinh Trang Thượng chỉ là một trong rất nhiều chuyến về với bà con vùng sâu, vùng xa khó khăn để trao tặng áo phao, trang thiết bị an toàn giao thông đường thủy kết hợp tuyên truyền pháp luật và nâng cao ý thức, văn hóa khi tham giao thông đường thủy cho bà con nhân dân vùng nông thôn. Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, hằng năm, Đội Cảnh sát Giao thông đường thủy đều phối hợp với lực lượng công an huyện, xã, tổ chức điều tra, khảo sát tình hình giao thông đường thủy tại các địa phương; tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở và tặng áo phao cứu sinh cho các hộ gia đình khó khăn, các gia đình lao động trên sông nước, sống gần hồ, đập và cả các chủ tàu ở các bến đò ngang trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, trong những ngày mưa bão vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông cũng thường xuyên túc trực tại các địa điểm có lưu lượng người tham gia giao thông đông đúc nhưng tiềm ẩn nguy cơ cao; qua đó, tăng cường công tác tuyên truyền, xử phạt và cảnh báo các chủ phương tiện cũng như người đi đò ngang, đò dọc trên các tuyến sông, hồ vi phạm luật.

“Trước mùa mưa bão năm nay, chúng tôi đã cử nhiều tổ công tác tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các chủ phương tiện và người tham gia giao thông ở các bến đò ngang trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng của các địa phương nhắc nhở các chủ phương tiện chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa, nâng cao ý thức bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, công tác tuyên truyền, nhắc nhở các chủ phương tiện không được chủ quan lơ là trong cao điểm mùa mưa bão đang có nhiều diễn biến phức tạp” - Thượng tá Cù Tuấn Nghĩa chia sẻ thêm.

NGUYỄN NGHĨA