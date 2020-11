(LĐ online) - Ngày 16/11, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông cho gần 400 học sinh và tặng học bổng cho 20 học sinh tại Trường Tiểu học Nam Hồ, Phường 11, thành phố Đà Lạt.

Các em học sinh tham gia chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông

Tham gia chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông, các em học sinh đã được cán bộ Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng truyền đạt, phổ biến một số nội dung như: Tình hình và hậu quả của tai nạn giao thông (TNGT); nguyên nhân TNGT; một số quy tắc khi tham gia giao thông; các kỹ năng tham gia giao thông…

Theo đó, TNGT là nỗi lo sợ của rất nhiều gia đình và toàn xã hội, được xác định là rủi ro vô ý, không ai cố ý để xảy ra TNGT. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan và chủ quan của người tham gia giao thông nên xảy ra TNGT dẫn đến hậu quả từ ít nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng. Hậu quả có thể nhìn thấy trước mắt là tổn thương về sức khỏe và thiệt hại về vật chất, hậu quả lâu dài là kinh tế gia đình giảm sút, mất đi trụ cột gia đình, chi phí điều trị lâu dài…

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Đà Lạt đã xảy ra 35 vụ TNGT làm chết 9 người, bị thương 27 người; so với cùng kỳ năm 2019, giảm 11 vụ TNGT, số người chết giảm 5 người, số người bị thương giảm 8 người. TNGT xảy ra là do nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, nguyên nhân khách quan là do cơ sở vật chất hạ tầng giao thông không đủ đáp ứng điều kiện như đường sá chật hẹp, không có đèn tín hiệu, không có biển báo hiệu; do lượng phương tiện giao thông lớn; do thời tiết khí hậu không đảm bảo... Còn nguyên nhân chủ quan là do không tuân thủ các quy tắc khi tham gia giao thông và đảm bảo các điều kiện nhất định về người và phương tiện khi tham gia giao thông; đi không đúng phần đường dành cho người đi bộ; chạy quá tốc độ quy định; lạng lách đánh võng, dàn hàng ngang; sử dụng điện thoại khi đang lưu thông; đi không đúng phần đường, làn đường; không giữ đúng khoảng cách an toàn; chuyển hướng không quan sát, tránh vượt xe không đúng quy định; đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “cấm đi ngược chiều”; không nhường đường; chở quá số người quy định…

Để có được sự an toàn khi tham gia giao thông, mọi người cần có những kiến thức cơ bản pháp luật giao thông về đường bộ, hiểu và nắm rõ những kỹ năng tham gia giao thông an toàn… Tại chương trình, các em học sinh cũng đã trình diễn các tiểu phẩm sân khấu tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ.

Anh Trần Kiên Cường – Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh cho biết, chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh được tổ chức nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam (ngày 9/11). Qua đây cũng góp phần giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về an toàn giao thông trong nhà trường, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ tham gia giao thông trong học sinh. Từ đó cũng góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, TNGT liên quan đến học sinh, đặc biệt là trẻ em.

Dịp này, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng cũng đã tặng học bổng, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng, cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập tại Trường Tiểu học Nam Hồ.

DUY NGUYỄN