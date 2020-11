Nông thôn mới ở Cát Tiên

Những năm vừa qua, việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã giúp bộ mặt nông thôn ở Cát Tiên ngày càng khởi sắc, mang lại diện mạo và sức sống mới cho người dân nơi đây. Địa phương phấn đấu hết năm 2020 này sẽ trở thành huyện NTM.

Nhờ vào xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn ở Cát Tiên ngày một khang trang hơn

Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên cho biết, địa phương đạt chuẩn NTM dựa trên 2 tiêu chí lớn, đó là có 100% số xã trong huyện đạt chuẩn xã NTM và đạt 9/9 tiêu chí theo chuẩn huyện NTM. Đối với tiêu chí huyện NTM, huyện đã đạt 7/9 tiêu chí, còn 2 tiêu chí chưa đạt là văn hóa và quy hoạch. Năm 2020, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện đạt các tiêu chí còn lại cho đích đến cuối năm đạt chuẩn huyện NTM.

Phong trào thi đua “Cát Tiên cùng cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2011-2020 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện và Nhân dân địa phương, từ đó tập trung huy động các nguồn lực về vật chất, tinh thần tham gia xây dựng NTM.

Công tác đầu tư nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng giai đoạn trong việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Hạ tầng kinh tế, xã hội được đầu tư đồng bộ: Cơ sở vật chất trường học, văn hóa, y tế, đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, công trình cấp nước được xây dựng, phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân trong huyện. Đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Theo ông Trần Quang Trừng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cát Tiên, thu nhập ổn định, đời sống được nâng cao chính là điều kiện tiên quyết để người dân chủ động đóng góp công sức, tiền của cùng chính quyền địa phương đẩy nhanh quá trình xây dựng NTM. Phát triển sản xuất được quan tâm đầu tư, qua đó tình hình nông thôn trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực: nông nghiệp phát triển tương đối ổn định, cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả; hoạt động chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa trong nông nghiệp chuyển biến mạnh mẽ; giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên một đơn vị diện tích đất tăng cao; các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chủ lực của địa phương được hình thành và mở rộng quy mô qua các năm, giúp Nhân dân ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện và từng bước nâng cao. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định.

Nhờ đó trên địa bàn huyện 100% số xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Có 2/7 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1/7 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đồng thời, địa phương hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xét công nhận huyện Cát Tiên đạt chuẩn NTM.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 trên địa bàn huyện đạt 54,4 triệu đồng/người/năm, tăng 37,27 triệu đồng so với năm 2011 (17,13 triệu đồng).

Cuối năm 2020, trên địa bàn huyện còn 91 hộ nghèo/10.044 hộ dân cư, chiếm tỷ lệ 0,91%; sau khi trừ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội là 20 hộ, hộ nghèo còn 71 hộ/10.044 hộ dân cư, chiếm tỷ lệ 0,71%. So với đầu năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,60%.

Đến nay, huyện đã huy động được tổng số vốn hơn 4.300 tỷ đồng, trong đó: vốn chương trình NTM hơn 92 tỷ đồng, vốn lồng ghép hơn 1.800 tỷ đồng, vốn Nhân dân đóng góp là 129,257 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp: 20,353 tỷ đồng, vốn tín dụng: 2.226 tỷ đồng. Toàn huyện có 72,6 km đường trục xã, liên xã đã được đầu tư nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm và kết nối thông suốt tới trung tâm hành chính các xã trên địa bàn huyện, đồng thời kết nối trục đường tỉnh lộ ĐT.721 tạo thành mạng lưới giao thông có vai trò hết sức quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đến năm 2020, đã làm mới, sửa chữa được 47 công trình thủy lợi với tổng mức đầu tư là 420 tỷ đồng, diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động, đạt tỷ lệ 88,6%, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất của Nhân dân;100% số thôn có điện lưới quốc gia và đường truyền internet băng thông rộng...

Xây dựng NTM trên địa bàn Cát Tiên đã ghi nhận được rất nhiều những kinh nghiệm, những điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong huy động sức dân xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, xóa nhà tạm, cải tạo, xây dựng nhà ở, nhà văn hóa, hiến đất làm đường, bắc điện chiếu sáng công cộng...

Ông Nguyễn Hoàng Phúc phấn khởi, sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, nông thôn huyện Cát Tiên đã có những bước chuyển mình đáng kể. Những kết quả đạt được đã phản ánh sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và của Nhân dân địa phương. Công tác tuyên truyền xây dựng NTM có nhiều chuyển biến từ nhận thức đến hành động, người dân đã nhận thấy lợi ích thiết thực của Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đối với gia đình, thôn xóm, từ đó đã tích cực trong việc tham gia đóng góp công sức, tiền của, ngày công lao động, hiến đất, hoa màu để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; bên cạnh đó, người dân đầu tư nâng cấp nhà ở, chỉnh trang nơi, ở góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ngày một khang trang hơn.

Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2020, huyện Cát Tiên tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng NTM đã đạt được và từng bước xây dựng các cộng đồng dân cư kiểu mẫu, tiến tới xây dựng các xã NTM kiểu mẫu.

PHONG VÂN - HỒNG THẮM