Vẫn chưa thể thi công Đập thủy lợi Bằng Lăng

(LĐ online) - Ngày 25/11, UBND huyện Đam Rông cho biết, đến thời điểm hiện tại “dự án xây dựng đập thủy lợi Bằng Lăng” vẫn chưa thể hoàn thành do phải điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng. Đây là công trình có thời gian thực hiện từ năm 2016 - 2018, nhưng đến thời điểm hiện tại công trình vẫn chưa được khởi động thi công.

Dự án Đập thủy lợi Bằng Lăng chưa thể triển khai do phần thiết kế ban đầu ảnh hưởng đến diện tích rừng hiện có.

Theo đó, công trình với kinh phí trích từ ngân sách tỉnh Lâm Đồng gần 36 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án xây dựng và Công trình công cộng sẽ triển khai xây dựng và hoàn thành các hạng mục chính của đập thủy lợi Bằng Lăng, gồm: hồ chứa với cao trình mực nước dâng bình thường 568m; kết cấu đập dâng nước bằng bê tông cốt thép và đá vây, cao trình đỉnh đập không tràn nước 571,8m; cống xả đáy kích thước 2 x 3m, chiều dài 16,3m... Riêng ngân sách huyện Đam Rông gần 4 tỷ đồng chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng đập.

Trên thực tế, hiện công trình vẫn chưa được thi công. Ông Nguyễn Hải Thái, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Công trình (ĐTXD&CTCC) công cộng lý giải: sở dĩ công trình hiện nay vẫn chưa được thi công dù thời hạn xây dựng công trình đã qua rất lâu là do trong quá trình triển khai xây dựng công trình chủ đầu tư không biết phần diện tích đất thuộc dự án nằm trong diện tích quy hoạch rừng sản xuất, không được chuyển đổi mục đích sử dụng do đó gặp khó khăn vướng mắc về công tác bồi thường GPMB, chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp với diện tích là 16.857 m2.

Do đó, quá trình xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng diễn ra trong nhiều năm nhưng không được đã phải xin điều chỉnh lại các hạng mục của dự án để không làm ảnh hưởng đến diện tích rừng, UBND tỉnh Lâm Đồng có Quyết định cho chủ trương điều chỉnh dự án Đập thủy lợi Bằng Lăng với tổng mức đầu tư giữ nguyên là 39.219 triệu đồng, việc điều chỉnh, bổ sung các hạng mục không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt.

Ông Thái cũng thừa nhận, đó là những sai sót của Ban quản lý dự án ĐTXD& CTCC trong quá trình lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư ban đầu mà không đánh giá hết những tình huống xảy ra dẫn tới phải thay đổi toàn bộ thiết kế kết cầu phần đập của dự án, thay đổi đơn giá nhân công và chi phí đền bù GPMB từ 4 tỷ lên hơn 12 tỷ đồng.

Trao đổi với chúng tôi, Ông Trương Hữu Đồng- Chủ tịch UBND huyện Đam Rông cho biết, Công trình đập thủy lợi Bằng Lăng là dự án trọng điểm của huyện Đam Rông, thực hiện hoàn thành mang lại hiệu quả vô cùng to lớn cho 300 ha hoa màu, điều hòa khí hậu cho khu trung tâm và các xã lân cận. Việc đã qua một nhiệm kỳ mà vẫn chưa hoàn thành được dự án là do nhiều yếu tố trong đó có yếu tố khách quan do khu vực xây dựng công trình có một phần diện tích rừng và đất rừng không được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển đổi được mục đích sử dụng nên UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh quy mô đầu tư dự án.

Sau khi dự án được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND tỉnh là giữ nguyên tổng mức đầu tư.Tuy nhiên, do có sự thay đổi về bộ đơn giá xây dựng và các chính sách, quy định trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trong thời gian qua,Ban Quản lý dự án ĐTXD& CTCC Đam Rông cùng với đơn vị tư vấn thiết kế lập lại hồ sơ xin điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 39.219 triệu đồng lên 56.000 triệu đồng, thời hạn triển khai dự án là đến hết năm 2022 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

UBND huyện hết sức quan tâm tới dự án này, tuy nhiên Đam Rông là địa phương còn gặp nhiều khó khăn, không đủ nguồn thu để thực hiện việc bố trí phần tăng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Chính vì vậy huyện đã có văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt xin điều chỉnh tổng mức đầu tư để dự án tiếp tục được triển khai.

HOÀNG YÊN