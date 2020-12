Chống trộm mùa cà phê

Thời điểm này, Tây Nguyên nói chung, Lâm Ðồng nói riêng đang bước vào vụ thu hoạch cà phê, nên thu hút một lượng lao động lớn tại chỗ và từ nhiều địa phương trong cả nước về tìm kiếm việc làm. Trong đó, có không ít thành phần “bất hảo” tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các loại tội phạm, tệ nạn xã hội như trộm cắp, cướp giật gây mất an ninh trật tự (ANTT). Ðây chính là nỗi lo chung mà chính quyền địa phương, các ngành chức năng đã và phải đối diện cùng chung tay triển khai các biện pháp phòng, chống đảm bảo ANTT.

Công an, dân quân và người dân xã Lộc Ngãi tuần tra đảm bảo an ninh mùa thu hoạch cà phê

Nỗi lo “kép”

Thời điểm này, những vườn cà phê của người dân Lâm Đồng đang dần ngả màu chín đỏ, báo hiệu một mùa thu hoạch cà phê niên vụ 2020 - 2021 đang đến. Năm nay, giá cà phê vẫn chỉ dao động ở mức thấp từ 31 - 32 ngàn đồng/kg (cà phê nhân). Trong khi đó, giá nhân công thu hái khá cao, khoảng 300 - 350 ngàn đồng/ngày công hoặc từ 1,1 - 1,2 ngàn đồng/kg (thuê hái kg). Cùng với nỗi lo về giá cả, hiện nay, người dân Lâm Đồng đang đối diện với nỗi lo trộm cắp, cướp giật và các tệ nạn xã hội khác khi mùa cà phê đến.

Ông Lê Thành Vũ - ngụ tại Thôn 11 (xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm), cho biết: “Cũng như những năm trước, năm nay, 5 ha cà phê của gia đình tôi đang chín và bắt đầu thu hoạch. Để cà phê không bị rụng và mất trộm, tôi đang thuê 8 nhân công từ Phú Yên lên thu hoạch, họ đều là những lao động đã làm cho gia đình nhiều vụ mùa trước. Ngoài ra, hàng đêm, tôi còn ở lại vườn cùng bà con và lực lượng an ninh tham gia tuần tra phòng, chống trộm”.

Còn theo ông Dương Văn Tú - Trưởng thôn 9 (xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm), để đảm bảo công tác phòng, chống trộm và các tệ nạn xã hội trong mùa thu hoạch cà phê, thôn đã thành lập tổ tự quản, với lực lượng công an viên, dân quân và hàng chục người dân tham gia. “Bắt đầu từ 18 giờ hàng ngày, chúng tôi phân công lực lượng và chia ca tổ chức tuần tra suốt đêm. Khi phát hiện có người lạ hoặc những đối tượng tình nghi có dấu hiệu bất thường, chúng tôi sẽ bố trí người theo dõi và thông báo tới cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn, xử lý. Ngoài ra, Ban thôn còn tuyên truyền tới bà con nâng cao cảnh giác, cắt cử người trông coi nhà cửa đề phòng kẻ xấu đột nhập trộm cắp tài sản trong mùa thu hoạch” - ông Tú cho hay.

Theo người dân huyện Di Linh, mùa cà phê năm nay, đang thu hút một lượng lao động đông hơn những năm trước từ các địa phương khác về tìm việc thu hái cà phê. Vì thế, theo dự báo tình hình ANTT có nguy cơ phức tạp hơn. Hiện nay, mới bắt đầu vào vụ thu hoạch, nhưng tại các chợ nông thôn, ngã ba, ngã tư trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Di Linh có rất nhiều người đến liên hệ nhận thu hái cà phê.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bảo Lâm, hiện tại, đơn vị đang mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn. Trong đó, chú trọng tới công tác tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để bà con nâng cao cảnh giác bảo vệ tính mạng, tài sản trong mùa vụ. “Đội Cảnh sát hình sự đang chỉ đạo lực lượng phối hợp cùng các đội nghiệp vụ rà soát, răn đe các đối tượng có tiền án, tiền sự tại địa phương; đồng thời, tăng cường kiểm tra hoạt động cư trú trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền, ký cam kết không tiêu thụ cà phê khi chưa rõ nguồn gốc với các điểm thu mua cà phê trên địa bàn. Đặc biệt, đơn vị cũng đã bố trí lực lượng trinh sát ngầm ở cơ sở để chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo ANTT trong mùa thu hoạch” - Thiếu tá Dũng cho hay.

“Mắt thần” chống trộm

So với các địa phương trong tỉnh thì Bảo Lâm và Di Linh là 2 địa phương có diện tích cà phê lớn, chiếm khoảng 40% tổng diện tích cà phê toàn tỉnh. Thống kê cho thấy, huyện Di Linh hiện có khoảng 40.000 ha cà phê, còn huyện Bảo Lâm đang có khoảng 38.000 ha.

Cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội như những năm trước, lực lượng công an và người dân các địa phương còn triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Thiếu tá Lương Đình Cường - Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Bảo Lâm, cho biết: “Thống kê đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đang có hơn 1.100 camera an ninh được cơ quan chức năng và người dân lắp đặt. Trong đó, riêng Công an huyện đã lắp đặt 210 camera an ninh tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn. Hệ thống camera an ninh này, được lắp đặt ở hầu hết các trục đường chính, ngã ba, ngã tư vào các xã, thị trấn và được đấu nối về một đầu mối tại trụ sở công an. Tại đây, công an các địa phương luôn bố trí lực lượng giám sát, theo dõi 24/24 giờ để nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ khi cần thiết”.

Theo Đại úy Dương Mạnh Hùng - Trưởng Công an xã Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm), thông qua công tác tuyên truyền, nắm tình hình, trong 10 ngày qua, đơn vị đã phát hiện gần 30 trường hợp là lao động tự do từ ngoài địa phương đến hái cà phê nhưng không khai báo tạm trú. Để đảm bảo ANTT, Công an xã Lộc Ngãi đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ nhà và những lao động liên quan; đồng thời, yêu cầu chủ nhà khai báo tạm trú cho người lao động theo quy định. “Hiện tại, hệ thống camera an ninh của chúng tôi có tổng cộng 18 mắt được lắp đặt tại các trục đường chính vào 13/13 thôn của xã. Thông qua hệ thống camera an ninh, chúng tôi cơ bản giám sát tốt tình hình ANTT trên địa bàn. Từ đó, góp phần giúp đơn vị triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội giúp bà con yên tâm thu hoạch vụ mùa” - Đại úy Dương Mạnh Hùng cho biết thêm.

Còn tại huyện Di Linh, theo Trung tá Võ Khánh Vân - Phó Trưởng Công an huyện, để đảm bảo ANTT trong mùa thu hoạch cà phê cần cộng đồng trách nhiệm trong phòng, chống nạn trộm cắp, bảo vệ mùa màng, tài sản của Nhân dân. Chính quyền, lực lượng công an và người dân địa phương đang có sự phối hợp tốt trong việc tổ chức tuần tra, kiểm soát, hình thành các tổ an ninh nhân dân tự quản lý, bảo vệ vườn cây trong mùa thu hoạch.

“Hệ thống camera an ninh đang phát huy hiệu quả và góp phần giúp lực lượng công an kiểm soát tốt tình hình ANTT trên địa bàn. Trong mùa vụ năm nay, các địa phương cũng phải tuyên truyền, vận động và kêu gọi người dân nêu cao ý thức cảnh giác, đấu tranh phòng, chống đối tượng trộm cắp. Mặt khác, cùng với việc quản lý các đối tượng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, gây rối, chúng tôi đang kiểm soát chặt chẽ nhân hộ khẩu tại địa bàn, nhất là những lao động hái cà phê thuê… Quan điểm của chúng tôi khi phát hiện bắt giữ được những đối tượng trộm cắp cà phê sẽ xử lý nghiêm và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, để kịp thời răn đe làm gương cho những đối tượng khác”.

KHÁNH PHÚC