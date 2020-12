Ngày 10/12, Bắc Bộ rét và khô, Nam Bộ có mưa trái mùa

Ngày 10/12, các tỉnh, thành phố phía Bắc trời rét, ngày nắng hanh khô; Nam Bộ có thể xuất hiện mưa trái mùa về chiều tối và đêm, ban ngày trời giảm nắng. Khu vực Hà Nội ngày nắng, trời rét.

Ảnh chỉ có tính minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/12, các tỉnh, thành phố phía Bắc trời rét, ngày nắng hanh khô.

Từ ngày 10-13/12, Nam Bộ có thể xuất hiện mưa trái mùa về chiều tối và đêm, ban ngày trời giảm nắng, nhiều mây hơn sẽ tăng nguy cơ gây bệnh cho cây trồng.

Các chuyên gia bảo vệ thực vật khuyến cáo, người dân nên lưu ý các biện pháp chăm sóc vì bệnh cháy lá trên cây sầu riêng có thể phát sinh ở vườn trồng quá dày, thâm canh cao, nấm bệnh dễ dàng phát triển trên các lá già, lá non, cây trưởng thành và cả vườn ươm.

Người dân nên tập trung tỉa cành, tạo tán cho vườn cây thông thoáng, bón phân cân đối theo từng giai đoạn phát triển của cây, không bón thừa đạm, tăng cường bón phân hữu cơ kết hợp chế phẩm sinh học để tăng cường vi sinh vật có ích và cải tạo đất; phun thuốc bệnh đúng nguyên tắc, đồng thời thu gom, tiêu hủy lá bị bệnh để tránh bệnh lây lan.

Chi tiết các khu vực ngày và đêm 10/12: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, phía Nam 17-20 độ C; cao nhất 21-24 độ C, phía Bắc có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam 22-25 độ C; cao nhất 23-26 độ C; phía Nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

