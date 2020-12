Phát hiện người đàn ông nghi bị điện giật chết trong trạm biến áp

(LĐ online) - Thấy chiếc xe máy để cạnh trạm biến áp điện nhiều giờ đồ không có người lấy, nên cơ quan chức năng vào kiểm tra thì phát hiện người đàn ông đã tử vong và trên tay đang cầm dây cáp đã cắt dở.

Trạm biến áp tại Tổ dân số 2 (thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) nơi phát hiện thi thể

Chiều 13/12, Công an huyện Đạ Huoai cho biết, đang tiến hành khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của người đàn ông bị điện giật chết trong trạm biến áp trên địa bàn Tổ dân phố 2 (thị trấn Mađaguôi).

Theo đó, người dân phát hiện chiếc xe máy để dưới dốc gần trạm biến áp (thuộc Tổ dân phố 2, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) nhiều giờ mà không có người đến lấy nên đã trình báo chính quyền địa phương và cơ quan công an. Qua kiểm tra khu vực xung quanh, công an đã phát hiện người đàn ông đã tử vong bên trong trạm biến áp điện, trên tay còn cầm sợi dây đang cắt dở. Cùng với đó, nhiều dây cáp trong trạm biến áp này đã bị cắt.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn thu giữ một số dụng cụ nghi do của nạn nhân như kìm cộng lực, tua vít và bút thử điện. Kiểm tra trên người nạn nhân, cơ quan chức năng còn thu giữ CMND mang tên N.V.P (35 tuổi, ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An).

Hiện, Công an huyện Đạ Huoai đang phong tỏa bảo vệ hiện trường chờ lực lượng pháp y Công an Lâm Đồng khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc; đồng thời, liên lạc với Công an huyện Châu Thành (Long An) để xác minh nhân thân, lai lịch của nạn nhân.

KHÁNH PHÚC