Bắc Bộ nắng ấm tăng dần, Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/12, khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, trời ấm dần, nhiệt độ tăng cả ngày và đêm, cao nhất trên 26 độ C. Nam Bộ xuất hiện mưa trái mùa và kéo dài đến ngày 15-16/12.

Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù, trời rét.

Sương mù dày khiến bụi không thể khuếch tán lên cao nên không khí bị ô nhiễm nặng. Để bảo vệ sức khỏe người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời, đóng cửa sổ và đeo khẩu trang chống bụi khi ra đường.

Miền Trung, Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, người dân đề phòng trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ xuất hiện mưa trái mùa và kéo dài đến ngày 15-16/12. Mưa cùng với triều cường dâng cao dễ gây ngập úng ở những vùng trũng thấp ven biển Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam có mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C; phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

