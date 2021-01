Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại

Ngày 3/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao 6-9 độ C, có nơi dưới 6 độ C, người dân cần giữ ấm cơ thể, tránh những vị trí gió lùa để bảo vệ sức khỏe.

Giữ ấm cơ thể với nhiều lớp áo, khăn quàng và đeo khẩu trang khi ra đường khi trời rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao 6-9 độ C, có nơi dưới 6 độ C. Nam Trung Bộ trời lạnh.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, nhiệt độ xuống thấp sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Người dân cần biết cách giữ ấm và phòng, chống rét cho bản thân và gia đình.

Khi thời tiết xuống dưới 10 độ C, người già và trẻ em có khả năng mắc các bệnh lý như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, xương khớp...

Nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới viêm phổi, suy hô hấp, đột quỵ, ảnh hưởng đến tính mạng.

Để phòng ngừa mắc bệnh khi thời tiết thay đổi, người dân nên mặc đủ ấm, tránh những vị trí gió lùa...

Đối với người cao tuổi, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột như từ trong nhà ấm ra ngoài lạnh. Nếu thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ gây thay đổi về huyết áp có nguy cơ bị tai biến mạch máu não.

Trẻ nhỏ được mặc quá ấm thì khi ngủ sẽ toát mồ hôi dẫn tới ướt quần áo, thấm ngược lại cơ thể gây ra nguy cơ viêm phổi. Do đó, các bậc cha mẹ, ông bà nên lưu ý giữ nhiệt độ chung trong phòng cho đủ ấm và mặc quần áo vừa phải; luôn kiểm tra xem trẻ có bị toát mồ hôi không, nếu khi trẻ bị ướt áo thì phải thay áo, tránh để trẻ mặc áo ướt.

Những người theo nghề đặc thù phải làm việc ở ngoài trời khi rét đậm, rét hại cần mặc nhiều quần áo, hạn chế để da tiếp xúc với môi trường lạnh.

Để tăng sức đề kháng của cơ thể cần ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, tăng cường rau xanh, trái cây đảm bảo đủ nhiệt cho cơ thể.

Các gia vị như hành, tỏi, gừng, quế... giúp giữ ấm rất tốt, còn giúp cơ thể giải cảm, ấm bụng, kích thích tiêu hóa; hạn chế ăn các món lạnh, đồ ăn vừa lấy từ tủ lạnh ra; tránh uống rượu trước khi ra ngoài trời lạnh, bởi rượu làm nở các mạch máu gây giảm thân nhiệt nên khi ra trời lạnh sẽ rất nguy hiểm.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 3/1:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi cao 6-9 độ C, có nơi dưới 6 độ C; cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi cao 6-9 độ C, có nơi dưới 6 độ C; cao nhất 18-21 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, cao nhất 18-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 11-14 độ C, phía Nam 14-17 độ C; cao nhất 16-19 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 21-24 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C; phía Nam 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 28-31độ C, có nơi trên 31 độ C.

(Theo Vietnam+)