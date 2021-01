Nhiều mô hình hiệu quả trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhân rộng

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện nhiều mô hình phòng, chống tội phạm linh hoạt, sáng tạo, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) trên địa bàn huyện Đức Trọng đã có bước chuyển biến mạnh mẽ. Qua đó, vai trò của người dân trong phòng, chống tội phạm từng bước phát huy nên tình hình an ninh trật tự được giữ vững, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kiểm tra tình hình an ninh trật tự qua hệ thống camera an ninh ở thị trấn Liên Nghĩa

Thời gian qua, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn huyện nói chung và hoạt động của lực lượng xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” nói riêng được các cấp ủy đảng, chính quyền và lãnh đạo Công an tỉnh, huyện quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn. Đồng thời, lực lượng xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã có sự nỗ lực, phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ có liên quan và công an xã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nên cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu kế hoạch đề ra.

Để có được kết quả đó, Công an huyện Đức Trọng đã chủ động đề ra các biện pháp tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, giải quyết ổn định tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; xây dựng, củng cố công an xã, thị trấn, lực lượng nòng cốt; chỉ đạo các xã, thị trấn quan tâm củng cố và tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm đã có như mô hình “Thanh niên xung kích”, “Tổ tuần tra tự quản dân cử dân nuôi”, “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm”, “Thanh niên với pháp luật”, Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; Hội Phụ nữ có các mô hình: “Giúp nhau lập nghiệp, phòng chống bạo lực gia đình”, “5 không, 3 sạch”, “Không có đơn thư vượt cấp”...

Đặc biệt, trong năm 2020, được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện Đức Trọng đã được Huyện ủy duyệt kinh phí và giao làm chủ đầu tư công trình Camera an ninh với tổng dự toán gần 10 tỷ đồng, gồm 102 mắt, trong đó có 6 mắt camera chụp biển số, 96 mắt quay, quét đặt tại các xã, thị trấn, tất cả đều được kết nối, lưu trữ dữ liệu và theo dõi, giám sát tại trung tâm điều hành Công an huyện. Sau khi khánh thành và đưa vào sử dụng, bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định. Cụ thể, từ tháng 10/2020 đến nay, nhờ hệ thống camera an ninh đã kịp thời phát hiện, điều tra làm rõ được 6 vụ trộm cắp tài sản, cố ý gâp thương tích và 4 vụ liên quan đến tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. “Hiệu quả cao nhất đó là Nhân dân biết được việc lắp đặt hệ thống camera an ninh, do đó ý thức tham gia giao thông được nâng cao. Đồng thời, Nhân dân đã tự giác lắp đạt 1.022 mắt camera an ninh tại địa bàn các xã, thị trấn nhằm phục vụ công tác phòng, chống tội phạm cũng đã đem lại hiệu quả nhất định, giúp cho lực lượng công an sớm điều tra, khám phá các vụ án xảy ra trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trong năm với án chung đạt tỷ lệ 94,8%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%)”- Thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng nói.

Bác Ngô Trọng Hạnh - Bí thư, kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố 25, thị trấn Liên Nghĩa cho biết: “Từ năm 2018, sau khi họp dân, triển khai phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, người dân đã đồng tình đóng góp, cùng với việc vận động một số nhà tài trợ cùng chung tay lắp đặt 17 camera an ninh tại 3 tuyến đường của Tổ dân phố 25. Từ khi camera an ninh được lắp đặt, đã cung cấp cho lực lượng công an được nhiều nguồn tin, giúp bắt được 10 đối tượng trộm cắp; có trường hợp ban đêm kẻ trộm cúp cầu dao điện của hộ gia đình để trộm cắp. Qua camera an ninh, chúng tôi đã phát hiện được và báo cho gia đình thức dậy kịp thời. Có thể khẳng định là từ khi mô hình Camera an ninh được triển khai, tình tình an ninh trật tự của khu phố được giữ vững và ổn định, các vụ trộm cắp, ma túy đã kịp thời được phát hiện, đem lại hiệu quả thiết thực trong việc điều tra, phá án của lực lượng công an. Sắp tới, chúng tôi sẽ lắp thêm 5 mắt camera an ninh ở tuyến được Phạm Ngũ Lão nối dài”.

Cùng đó, trong năm qua, mô hình “Đổi gạo lấy vũ khí” được xây dựng tại Công an huyện và các xã, thị trấn đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen và Giám đốc Công an tỉnh tặng 16 giấy khen cho các tập thể và cá nhân... Nhìn chung, các mô hình đã có sức lan tỏa, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương. “Để làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn huyện, trong năm 2021, Công an huyện Đức Trọng sẽ tiếp tục phát huy các phong trào như: Đổi gạo lấy vũ khí, tiếp tục thực hiện vận động quần chúng nhân dân để triển khai dự án Camera an ninh và vận động 32 đơn vị gồm ngân hàng và tiệm vàng, các quỹ tín dụng tham gia tiếng chuông phòng chống tội phạm. Cụ thể, khi xảy ra tình huống gì, chỉ cần bấm chuông, lực lượng Công an huyện và Công an thị trấn sẽ có mặt kịp thời. Ngoài ra, với đặc điểm là trên địa bàn huyện Đức Trọng có nhiều giáo dân nên chúng tôi đang triển khai mô hình giáo xứ không có tệ nạn xã hội và không có tội phạm”, Thượng tá Lê Thái cho biết thêm.

NHẬT MINH