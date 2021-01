Trao 2.500 móc khóa an ninh, vì bình yên cuộc sống

(LĐ online) - Ngày 19/1, Công an thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương cho biết đã đã tiến hành phát 2.500 móc khóa an ninh, vì bình yên cuộc sống để thông báo rộng rãi số điện thoại đường dây nóng phòng chống tội phạm cho Nhân dân biết để kịp thời phản ánh tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Móc khóa có số điện thoại đường dây nóng được phát cho người dân trên địa bàn thị trấn Đây là hoạt động nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân trên địa bàn thị trấn Lạc Dương kịp thời tố giác tội phạm, phản ánh tình hình về an ninh trật tự.

Trên móc khóa có cung cấp số điện thoại đường dây nóng phòng chống tội phạm cho Nhân dân trên địa bàn thị trấn. Cụ thể, số điện thoại của trực ban Công an huyện Lạc Dương: 02633.839.052 và trực ban Công an thị trấn Lạc Dương: 02633.839.660.

Việc phát móc khóa an ninh được Công an thị trấn Lạc Dương thực hiện bắt đầu tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào DTTS sinh sống như Đan Kia, Bnơr B... và các khu vực có đông người dân từ các địa phương khác tới thị trấn Lạc Dương làm ăn sinh sống.

Hoạt động này đã nhận được sự cổ vũ của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống tội phạm; đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất.

N. NGÀ - H. YÊN