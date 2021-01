Tăng cường quản lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Trong năm 2020, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã tiến hành phân tích định tính 1.000 mẫu với 961,1 tấn rau các loại tại các cơ sở, HTX, doanh nghiệp, nông dân liên kết trong chuỗi tiêu thụ nông sản. Kết quả, 993/1.000 mẫu an toàn, có 7 mẫu gồm: hành lá, cần tây, hành poireau, ớt ngọt có dư lượng thuốc BVTV vượt mức cho phép.

Phân tích định lượng 200 mẫu rau, chè của 200 lô hàng với 1.384,6 tấn các loại. Kết quả, có 151/180 mẫu rau không phát hiện dư lượng thuốc BVTV, 25/180 mẫu có dư lượng thuốc BVTV trong ngưỡng an toàn và 4/180 mẫu có dư lượng thuốc BVTV vượt ngưỡng an toàn; 13/20 mẫu chè không phát hiện dư lượng thuốc BVTV, 5/20 mẫu có dư lượng thuốc BVTV trong ngưỡng an toàn và 2/20 mẫu có dư lượng thuốc BTVT vượt ngưỡng an toàn. Đồng thời, thực hiện kiểm tra 38 đơn vị, cơ sở trong chuỗi liên kết rau, quả, điểm du lịch canh nông tại TP Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm. Kết quả, các cơ sở tuân thủ khá tốt quy định về sử dụng thuốc BVTV trong phòng trừ sâu bệnh hại trên rau, quả, chè.

