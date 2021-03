Bắt đầu thi công xây dựng đường gom cao tốc Liên Khương - Prenn

(LĐ online) - Theo văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng, đến ngày 15/8/2021, phải hoàn thành nút giao cống dân sinh trên cao tốc Liên Khương - Prenn để đưa vào khai thác sử dụng.

Cao tốc Liên Khương - Prenn

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công nút giao cống dân sinh tại lý trình Km 213+678 của cao tốc Liên Khương - Prenn. Việc thi công chia làm 2 giai đoạn, đến ngày 15/8, phải hoàn thành nút giao cống dân sinh này để đưa vào khai thác sử dụng.

Giai đoạn 1 dự kiến thi công khoảng 15 ngày (dự kiến bắt đầu từ tháng 4 và hoàn thành xong trước ngày 31/5/2021), triển khai thi công hoàn thiện cống dân sinh bên phải của tuyến cao tốc, đảm bảo giao thông bên trái tuyến cao tốc thông suốt 24/24 giờ. Giai đoạn 2 dự kiến thi công khoảng 70 ngày (dự kiến bắt đầu triển khai từ tháng 6 và hoàn thành xong trước 15/8/2021), triển khai thi công hoàn thiện cống dân sinh bên trái của tuyến cao tốc, đảm bảo giao thông bên phải tuyến cao tốc thông suốt 24/24 giờ và hoàn thiện giải phân cách, trồng cây xanh, biển báo.

Do đây là tuyến đường cao tốc nên lưu lượng phương tiện giao thông nhiều và tốc độ xe chạy rất nhanh, vì vậy trong quá trình phân luồng, UBND tỉnh yêu cầu phải tuyệt đối đảm bảo an toàn giao thông, có các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông vào ban đêm.

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng, ngay sau khi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt vào cuối năm 2020, chủ đầu tư đã chỉ đạo các phòng ban trực thuộc tiến hành các thủ tục để lựa chọn nhà thầu và khởi công dự án đường gom cao tốc Liên Khương - Prenn vào ngày 31/12/2020. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Hưng Nguyên với giá trị hợp đồng 39,8 tỷ đồng.

Hiện tại, chủ đầu tư đã ký hợp đồng với Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường và Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng để lập phương án đo đạc và tiến hành các thủ tục thu hồi đất để tổ chức kiểm đếm và lập phương án bồi thường GPMB theo quy định, dự kiến đến tháng 5/2021 sẽ hoàn thành.

Dự án đường gom cao tốc Liên Khương - Prenn có chiều dài toàn tuyến khoảng 3,3 km; trong đó, tại các đoạn tuyến dọc hai bên đường gom và đường nhánh nối từ đường cao tốc Liên Khương - Prenn ra Quốc lộ 20 đang vướng mặt bằng nên chưa thể triển khai thi công, riêng phần cống dân sinh tại lý trình Km 213+678 giao với đường cao tốc cơ bản không vướng mặt bằng nên chủ đầu tư đề xuất triển khai thi công trước phần khi điều kiện thời tiết đang thuận lợi.

NGUYỄN NGHĨA